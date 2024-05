Ben Affleck: Jennifer Lopez vagy Jennifer Garner a színész számára az igazi? - Szavazz!

Jennifer Lopez és Jennifer Garner: két nő, aki közel 25 éve meghatározza Ben Affleck magánéletét. A kétezres évek legelején biztosak voltunk benne, hogy Afflecknek J.Lo az igazi, később pedig úgy látta a világ, bármilyen erős kémia is van közöttük, Afflecknek egy másik Jennifer, Garner a lehető legjobb társa, de nem így lett. Később Ben újra feleségül vette Lopezt, ám most úgy tűnik, házasságuk újra mélyponton van: sőt, felmerült az is, hogy Affleck Garner mellett talált vigaszra.

Ben Affleck és Jennifer Lopez között izzott mindig is a levegő

Forrás: Getty Images

Bennifer: 2002 óta az erős kémia szinonimája

Még 2001-ben a Gengszer románc forgatásán szeretett egymásba Jennifer Lopez és Ben Affleck, ám a kapcsolatuk nem teljesedett be, J.Lo hozzáment Cris Juddhoz. Házasságuk nem tartott sokáig, Jennifer és Judd 2002-ben elváltak és a színésznő még abban az évben bejelentette eljegyzését Affleckkel. Bárhol is jártak, álompárként tekintettek rájuk, csak úgy izott a levegő közöttük. Olyan erős volt a kémia, ami összekötötte őket, ami mellett nem lehetett szó nélkül elmenni, akkor kapták a Bennifer becenevet is. Úgy volt, hogy összeházasodnak, de 2004-ben váratlanul elváltak útjaik. Később ezt azzal magyarázták, hogy hatalmas médiafigyelem nehezedett rájuk, és a rengeteg újságíró, a paparazzik, a cikkek szinte „felfalták” a kapcsolatukat és elpusztították a szerelmüket.

Új szerelem, 3 gyerek

Affleck 2005-ben feleségül vette Daredevil-beli partnernőjét, Jennifer Garnert. A párnak három gyermeke, két kislánya és egy kisfia született, ám a nagycsalád sem volt elég ahhoz, hogy összetartsa a házasságukat. Tíz év után 2015-ben bejelentették: elválnak. A pontos okot azóta sem tudni, ám kapcsolatuk megromlásában szerepet játszhatott Affleck alkoholproblémája. A pár mindenesetre nyilatkozatban közölte: vége. „(...) Elmentünk egymás mellett. Volt egy házasságunk, ami nem működött. Ez megtörténik. Jennifer Garner olyasvalaki, akit szeretek és tisztelek, de nem ő az, akivel házasságban kell élnem...” - írták közleményükben.

Ben Affleck és Jennifer Garner 10 évig voltak házasok

Forrás: Northfoto

Másodszorra sem működik J.Lo és Affleck házassága?

Jennifer Lopez és Affleck 20 évvel az első találkozásuk után 2021 áprilisában kezdtek újra randizni, az énekesnő pedig júliusban nyilvánosan is megerősítette újrakezdett románcukat. Lopez 2022 áprilisában bejelentette második eljegyzését Affleckkel, majd Las Vegasban házasodtak össze 2022. július 16-án.

Ben Affleck és Jennifer Lopez 2022-ben házasodtak össze

Forrás: Getty Images

Május elején azonban újra felröppentek a pletykák, miszerint válságban van Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága. A rajongóknak feltűnt, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck kevesebbet mutatkozik együtt az utóbbi időben. A színész május 6-án nem kísérte el feleségét a Met-gálára, annak ellenére, hogy J.Lo fontos pozíciót töltött be az esemény társelnökeként. Ben azt állította, azért, mert A könyvelő 2. forgatásán dolgozik, de jólértesültek szerint véget akar vetni házasságának, sőt, azt beszélik, a színész már el is költözött közös otthonukból.

Vajon Garnerrel is duplázni fog Ben Affleck?

Sokan arra gyanakodnak, hogy Ben Affleck gyermekei anyjánál, Jennifer Garnernél keres vigaszt, ezt igazolja az a felvétel is, amelyen a gyerekekkel, egy családként töltötték az anyák napját. Ugyanannyira elképzelhető az is, hogy Ben Affleck és J.Lo házasságának válsága vaklárma, mint ahogyan az is, hogy a kapcsolatuk azért van romokban, mert a színész felmelegítette kapcsolatát volt feleségével, Jennifer Garnerrel, akivel három közös gyerekük miatt egyébként is jó viszonyt ápol.