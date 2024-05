Cannes-i filmfesztivál: minden, amit tudnod kell 2024 nyerteseiről

„Ez egy csodálatos film, tele van emberséggel (...) Összetörte a szívünket, és ugyanakkor nagyon megnevetettet" - indokolta a zsűrielnök, a Barbie című zenés film rendezője a döntést a cannes-i filmfesztivál végén.

A cannes-i filmfesztivál nagy nyertesei: Vache Tovmasyan örmény származású színész, Samantha Quan színésznő, Sean Baker rendező, Mikey Madison színésznő, Alex Coco producer és Karren Karagulian színész miután átvetté az Arany Pálmát az Anora című filmért

A győztes alkotás főhőse egy üzbég származású New York-i sztriptíztáncosnő (Mikey Madison), akinek az élete teljesen megváltozik, amikor egy luxuslakásban élő orosz oligarcha fiával szenvedélyes viszonyt kezd. A történet egy modern tündérmeseként indul, de miután a fiú szülei Moszkvában tudomást szereznek arról, hogy a fiatalok összeházasodtak, és New Yorkba érkeznek, az álmodozás Anora számára véget ér, a film pedig valódi akcióvígjátékká alakul át. A 138 perces feszes ritmusú film hatásosan idézi meg a klasszikus amerikai maffiafilmeket, miközben a milliárdosok világa és a New York-i szegény negyedek közötti váltásokkal az amerikai álom árnyoldalaira is rávilágít. A filmjeiben a peremvidékre szorultakat humorral és méltósággal középpontba helyező 53 éves amerikai rendezőnek a fődíjat George Lucas amerikai rendező, producer adta át. A Csillagok háborúja univerzumának 80 éves megálmodóját néhány perccel korábban tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntette ki a fesztivál, amelyet a 85 éves Francis Ford Coppola amerikai rendező nyújtott át kollégájának.

A zsűri a második legjelentősebb díjat, a Nagydíjat Payal Kapadia indiai rendezőnő All we imagine as light (Minden, amit fénynek képzelünk) című költői filmjének ítélte. Jóllehet az indiai filmgyártás méretében az amerikaiéval vetekszik, indiai alkotás harminc év után kapott újra meghívást a cannes-i fesztivál hivatalos programjába. A francia-holland-luxemburgi-indiai koprodukcióban készült film főhőse két alacsony sorból származó vidéki ápolónő, akik a világ egyik legnépesebb városában, Mumbaiban egy kórház szülészetén dolgoznak, s közösen bérelnek lakást. Egyikük egy éve nem látta a férjét, aki Németországban vállalt munkát, míg fiatalabb lakótársa titokban találkozgat vőlegényével. A két nő egy harmadik kolléganőjük meghívására egy tengerparti kirándulás során találja meg a helyet, ahol végre felszabadultan önmaguk lehetnek, és megélhetik vágyaikat.

A zsűri díját egy spanyol nyelvű zenés thriller, Jacques Audiard francia rendező Emilia Perez című filmje érdemelte ki. Ennek az alkotásnak a főszereplői kapták megosztva a legjobb női alakítás díját. A két világsztár, Selena Gomez és Zoe Saldana, a mexikói Adriana Paz, valamint a címszerepet alakító spanyol transznemű színésznő, Karla Sofía Gascón főszereplésével készült zenés krimi egy mexikói drogbáróról szól, aki az életét minden szempontból meg akarja változtatni. A díjat a színésznők nevében Karla Sofía Gascón vette át, aki a film kezdetén Manitast, egy hatalmas mexikói drogkartell erőszakos és dúsgazdag vezetőjét alakítja. A kegyetlen férfi nővé átoperáltatva magát kilép a bűnözői alvilágból, és teljesen új életet kezd.