David Beckham mindenre képes: akár egy pár esküvőjét is tönkre tenné

Az egykori futballsztárra nem lehet ráfogni, hogy „patópálosan” kezelné az ügyeit. Alig egy héttel a 49. után, David Beckham már az 50. születésnapi bulijára készül. A helyszínt is kiválasztotta, ám akadt egy kis gondja: a kiszemelt skóciai szálloda már foglalt volt a tervezett időpontban. Úgy tűnik, nem az angol futballzseni az egyetlen előrelátó ember, de hogy ő az, aki semmitől nem riad vissza, hogy érvényesítse az érdekeit, az biztosnak látszik.

David Beckham könyörögni is hajlandó lenne, hogy az övé lehessen a kiszemelt skót hotel

David Beckham 2025-ben lép az ötödik X-be

Szép kerek szám az 50, pláne, ha születésnapról van szó, nem csoda, ha méltóképpen akarja megünnepelni a nagy napot. Gondolta, a nagy eseményre lefoglalja a Gleneagles luxusszállodát Skóciában, ami az Egyesült Királyság egyik legrangosabb hotelje két Michelin-csillagos étteremmel, számos sportolási lehetőséggel, mint a lovaglás, a legyező horgászat, agyaggalamb-lövészet és a solymászat, de több úszómedence és SPA is a vendégek rendelkezésére áll. Ki akarna kihagyni egy ilyen lehetőséget, ha meg tudja fizetni?

Beckham nyilvánvalóan meg tudja, és élne is a lehetőséggel, ám kisebb akadályt állított elé a sors: más is meglátta a fantáziát a szállodában és le is foglalta május 2-ára, mégpedig a saját esküvőjére. Az esküvő szent dolog, de nem az angol futball koronázatlan királyának.

A Real Madrid és a Manchester United egykori játékosának sikerült megszereznie a házasodni vágyó pár számát, felhívta őket és visszautasíthatatlan ajánlatot tett számukra: ha másik helyszínt (vagy időpontot) választanak, segít a szervezésben, kifizeti az esküvő költségeit, valamint a fiatalok jelzáloghitelét, de még a nászútjukat is ő állja.

Hogy a pár elfogadja-e az ajánlatot és átadja-e az időpontot a sztárnak, még nem derült ki, de David Beckham mindent megtesz, hogy a saját 50. születésnapja is olyan nagyot szóljon, mint felesége, Victoria Beckham partija, amit szintén a skóciai Gleneagles luxusszállodában tartottak. A bulin újra összeállt a Spice Girls, legalábbis néhány dal erejéig.