Újraegyesült a Spice Girls: Cruz Beckham videója megőrjítette a rajongókat

Az Instagramon osztotta meg a videót David Beckham 19 éves fia, aki édesanyja 50. születésnapjén gitáron kísérte a Spice Girlst. Az ikonikus lánybanda tagjai, Mel B, Melanie C, Emma Buntonnal, Geri Halliwell és Victoria Beckham az 1996-os Mama című slágerét adta elő. Ugyan az újraegyesülés csak egy refrén erejéig tartott, a legkisebb Beckham fiú nagy örömet okozott a rajongóknak az erről készült videóval, amelyhez annyi megjegyzést fűzött: „Szívesen!”

A rajongók egy része imádatáról biztosította Cruzt, és arra kérték, biztassa a lányokat, hogy újra álljanak össze. Hogy ez összejön-e, az a jövő titka. Ami biztos, hogy az egykori Posh Spice legkisebb fia szeretne anyja nyomdokaiba lépni, és saját zenei karriert befutni. Ehhez a szülei teljes támogatását élvezi, és maga is mindent megtesz érte, már eddig is több népszerű előadóval dolgozott együtt, köztük Beyoncéval, Rihannával és Ed Shirannal is.