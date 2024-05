Elvis Presley unokája Hollywood új üdvöskéje: ismerd meg Riley Keough-t

Tragikus módon vesztette el az öccsét

Ő a legidősebb gyerek a családban, egy öccse született és két féltestvér húga az anyja egyik későbbi házasságából. Az öccsét szörnyű körülmények között vesztette el: Benjamin Storm Keough 27 évesen lőfegyverrel követett el öngyilkosságot.

Indián őslakos vér is folyik az ereiben

Apai ágon ír, askenázi és szefárd zsidó ősök is találhatók a családfáján, az anyai oldalon pedig még inkább szerteágazó a származása. Német, norvég, angol, skót, francia, ír, holland, dán, sőt még amerikai őslakos vér is folyik az ereiben.

Michael Jackson volt a mostohaapja

Ötéves korában váltak el a szülei, ezután nagyrészt az édesapja nevelte, de sok időt töltött az édesanyjánál is. Így aztán megtapasztalhatta azt is, milyen világhírű sztárok mostohalányának lenni, hiszen Lisa Marie Presley nagy figyelmet keltő házasságot kötött Michael Jackson és Nicolas Cage oldalán is, igaz egyik frigy sem tartott tovább két évnél.

Modellként kezdődött a karrierje

A vagyont érő bébifotói után tinédzserként is jól keresett a róla készült fényképekkel. A legnagyobb divatházak kérték fel modellnek, elsőként rögtön a Dolce & Gabbana. De szerepelt a híres Vogue magazin címlapján is az édesanyjával és nagyanyjával együtt.

Ő az egyik legmenőbb hollywoodi rendező kedvenc színésznője

A színészi karrierje 2010-ben kezdődött, amikor eljátszotta a The Runaways – A rocker csajokban a sztárzenész Marie Currie-t. Azóta folyamatosan játszik filmekben, és a jelenkor egyik legmenőbb amerikai rendezője, Steven Soderbergh rendszeresen visszahívja az általa készített produkciókba. Így szerepelt a Magic Mike-ban, a Logan Lucky – A tuti balhéban és a Barátnő rendelésre sorozatban is. De igazi nagyköltségvetésű szuperprodukcióban is felbukkant már a Mad Max: A harag útja esetében.





Kaszkadőrhöz ment feleségül

A Mad Max: A harag útja forgatásán ismerkedett meg az ausztrál kaszkadőr Ben Smith-Petersennel, akivel néhány hónap múlva össze is házasodtak. 2022 augusztusában született meg a kislányuk, Tupelo.