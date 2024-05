Senki sem tudja ki ő, mégis mindenki róla beszél: fiatal milliárdos lopta el a showt a Met-gálán

Köztudott, hogy a Met-gálák úrnője Anna Wintour - bármi is történik a vörös szőnyegen vagy a titokzatos múzeumi vacsorán, azt ő maga rendelte el. Aprólékosan összeállított mindent, a vendéglistától kezdve a séfek által semmilyen körülmények között fel nem szolgálható ételekig. Amikor aztán a vakuvillanások elhalványulnak, és az egész világ megvitatta, ki mit viselt, a szó arra terelődik, hogy pontosan kik is azok, akik a Metropolitan Művészeti Múzeum lépcsőin lépkedhettek ebben az évben. És ami még fontosabb, hogy kik nem... Az amerikai sajtó ilyenkor leginkább azt nyomozza, hogy aki nem jelent meg a nagyágyúk közül, az miért nem. Vajon milyen konfliktusa lehet Wintourral, hogy nem kapott meghívót? Ekkor találnak rá olyan "gyöngyszemekre" is, Gustav Magnar Witzøe. A fiatal férfi gyémántokkal kirakott pucérruhában, lazacszínű palástban és virágos fejdíszben jelent meg a vörös szőnyegen, és ezzel elnyerte a legjobban öltözött férfi címet — a közösségi médiában legalábbis csak róla beszélnek. Joggal merül fel hát a kérdés: ki ő, és hogyan került a vendéglistára?

Gustav Magnar Witzøe ellopta a show-t a Met-gálán

Forrás: WireImage/The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - Arrivals

"Nem tudom, ki ez a férfi, csak azt tudom, hogy mostantól ő a mérce, ha nem így öltözik valaki, ne is jelenj meg sehol" - írta az egyik felhasználó az X-en (korábban Twitter), és a véleményével nem volt egyedül.

Ki az a Gustav Magnar Witzøe?

Nem sokan hallottak még Witzøe-ről, pedig 18 évesen a világ egyik legfiatalabb milliárdosává vált. A most 31 éves férfi becsült vagyona 3,9 milliárd dollár, melynek nagy részét annak köszönheti, hogy ő a fő részvényese a SalMar nevű norvég haltenyésztő vállalatnak, mely a világ egyik legnagyobb lazacfarmja is egyben. Lehet, hogy a családi vállalkozás adta az ötletet a ruha színének kiválasztásához?

Hogyan lett Gustav Magnar Witzøe milliárdos?

2013-ban történt, ekkor kapott ugyanis többségi részesedést édesapjától, a 70 éves Gustav Witzøe-től a SalMarban. A fiatalabb Witzøe inkább ingatlanokba és technológiai startupokba fektet, míg az idősebb Witzøe továbbra is a családi céget vezeti. A SalMar jelentős részesedéssel rendelkezik a Scottish Sea Farmsban is, amely az Egyesült Királyság második legnagyobb haltermelője.

Gustav Magnar Witzøe a Met-gálán

Witzøe-t maga Donatella Versace javasolta a meghívottak listájára, bizonyára jóban vannak — a férfi különleges pucérruhája egy egyedi Atelier Versace darab. Witzøe outfitjét Shakespeare Szentivánéji álom című műve ihlette, amelynek főszereplői egy tündérek lakta erdőben járnak.

"Sir Joseph Noel Paton 19. századi festményeiből összeállított hangulattáblával kezdtük a tervezést, amely Oberont, a tündérek királyát ábrázolja" - mondta az Atelier Versace egyik képviselője a Paper Magazine-nak. "Azt a hatást akartuk kelteni, mintha Gus az egyik festményből lépett volna ki."

Witzøe az Instagramra is posztolta ruhakölteményét, a képhez ezt írta: „Remélem, felérek Oberonhoz."