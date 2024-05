Hatalmas esések, horrorisztikus zuhanások: a legnagyobb bakik a színpadon

Nem sok kellett ahhoz, hogy katasztrófába torkolljon ByeAlex zalaegerszegi koncertje: a technikával gyűlt meg az énekes baja. "A technika tegnap megpróbálta tönkretenni a zalaegerszegi bulinkat, de szerencsére mégsem sikerült neki! Köszönjük" - idézi a Bors ByeAlexet. Ők tehát felül tudtak kerekedni a problémán, és fantasztikus hangulatú koncertet tartottak végül a közönségnek, baki nélkül, ám a múltban nem minden színpadi előadó volt ilyen szerencsés. Az élő koncertek alatt többször is előfordultak hatalmas esések, íme a legemlékezetesebbek.

Madonna

Felejthetetlenre sikerül Madonna fellépése a 2015-ös BRIT Awardson, csak sajnos nem a jó értelemben. Az énekesnő hatalmasat zuhant a színpadra felállított lépcsőről, miután nem sikerült időben kioldania a köpenyét. A koncepció szerint ugyanis a táncosai húzták volna le az énekesnőről a ruhadarabot, de hiba csúszott a gépezetbe, így a köpennyel együtt őt is lerántották a lépcsőről. Természetesen az énekesnő azonnal felpattant, a show pedig folytatódott tovább. (Az esés a videón az 1. percenél látható.) Azóta Madonnával már történt hasonló eset: magával rántotta a táncosa.

Dave Grohl

Egy 2015-ös svédországi fellépés során Dave Grohl, a Foo Fighters énekese leesett a színpadról. "Azt hiszem, eltört a lábam" - jelentette be a közönségnek, miközben éppen ellátta az orvosi személyzet. A koncert persze nem maradt el, Dave amilyen gyorsan csak tudott, visszatért a színpadra. "A mentős orvosom azt mondta: 'Tartanom kell a bokáját', én pedig azt mondtam: 'Akkor most azonnal feljössz velem a színpadra'. És így is tett" - mesélte később az esetről.

Justin Bieber

Egy 2016-os kanadai fellépésén Justin Bieber beleesett egy a színpadba épített lyukba, de mint minden jó előadó, talpra állt, elsütött egy viccet, és folytatta a műsort.

Iggy Azalea

Miközben 2014-ben a "Fancy" című dalt adta elő az MTV Video Music Awards jótékonysági koncertjén, Iggy Azalea elég nagyot esett a színpadról. A biztonságiak segítettek neki felállni, ő pedig folytatta az előadást, mint egy igazi profi.

Pink

Az énekesnő híres arról, hogy különböző akrobatikus mutatványokkal gazdagítja a koncertjét, ám sajnos előfordult, hogy nem minden a tervezettek szerint sikerült. Pink a 2010-es nürnbergi koncertjén ahelyett, hogy a magasba szállt volna, lerepült a színpadról. A koncertet nem tudta folytatni, de szerencse a szerencsétlenségben, hogy a baleset az utolsó számnál történt. "Nagyon sajnálom, nem fogom tudni eljátszani az utolsó dalt. De köszönöm, hogy eljöttetek a koncertre, és köszönöm, hogy mindig támogattok" - mondta Pink a közönségnek.