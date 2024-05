Janet Jackson 58. születésnapi fotója közel félmillió lájkot kapott: mutatjuk, miért

Több mint 400 ezren lájkolták egy nap alatt Janet Jackson legújabb fotóját az Instagramon. Az énekesnő képéhez csak úgy záporoztak a kommentek is, sokan bókoltak a sztárnak, és szinte mindenki arról írt, hogy Janet mennyire fiatalos. Az 58 éves énekesnő valóban csak úgy sugárzik a fotón, jó néhány évet le is tagadhatna.

A popikon néhány hete jelentette be, hogy ősszel Together Again címmel turnéra indul Egyesült Királyságba és Európába, ami azért nagy szó, mert évek óta nem lépett fel.

Janet Jackson igazi ikon

Forrás: Northfoto

Janet Jackson néhány évvel elárulta, hogy testvére, Michael Jackson sokat bántotta.

Volt idő, amikor Mike csúfolt. Disznónak, lónak, vágósúlyba került állatnak, tehénnek hívott. Nevetett rajta és én is nevettem, de legbelül fájdalmat okozott

- nyilatkozta dokumentumfilmjében a sztár, aki rengetegszer kezdett bele fogyókúrába.