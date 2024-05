Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága válságban: a színész már el is költözött

A rajongóknak feltűnt, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck kevesebbet mutatkozik együtt az utóbbi időben. A színész május 6-án nem kísérte el feleségét a Met-gálára, annak ellenére, hogy J.Lo fontos pozíciót töltött be az esemény társelnökeként. Ben alibije az volt, hogy A könyvelő 2. forgatásán dolgozik, de egyes lapok úgy tudják, hogy véget akar vetni házasságának az A-listás énekesnővel.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a Grammy-gálán

Forrás: Getty Images

„Vége" - árulta el egy bennfentes. „A válás felé tartanak - és most az egyszer nem Ben tehet róla!"

Hozzátette, a színész most a munkájára és a gyerekeire koncentrál.

Ben már elköltözött, és valószínűleg el kell majd adniuk az álomházat, amit két éven át kerestek. Örökké szeretni fogják egymást, de a nő nem tudja irányítani a férfit, és a férfi sem tudja megváltoztatni a nőt. Nem volt sok esély arra, hogy ez a kapcsolat tartós lesz.

Jennifer Lopez és Ben Affleck problémája ugyanaz maradt

A sztárpár kapcsolatának egyik állandó problémája az volt, hogy különböző módon kezelték a reflektorfényt: Jennifer elfogadta a média figyelmét, Ben pedig elzárkózott előle. J.Lo dokumentumfilmjében, a The Greatest Love Story Never Told című alkotásban Affleck is megszólalt, és bevallotta: „Amikor újra összejöttünk, azt mondtam: 'Figyelj, az egyik dolog, amit nem akarok, az egy kapcsolat a közösségi médiában. Aztán valahogy rájöttem, hogy nem fair dolog ezt kérni. Ez olyan, mintha egy hajóskapitányhoz mennél feleségül, és azt mondanád: 'Köszi, nem kérek a vízből'. Próbálunk megtanulni kompromisszumot kötni."

Jennifer Lopez hozzátette: „Nem hiszem, hogy Ben nagyon jól érzi magát attól, hogy ezt csinálom, de nem akar megállítani."

Egy, a párhoz közelálló forrás is hasonlóan fogalmazott: „Ben soha nem próbálná elfojtani Jennifer álmait, sosem mondaná azt neki, hogy nem tehet olyat, ami előrébb viszi a karrierjét, még akkor sem, ha egyébként elég irányító tud lenni vele szemben."

Sajnos a kompromisszumok megkötése nehezebb volt, mint azt a pár gondolta.

„Majdnem két évtizedet vártak arra, hogy újra összejöjjenek, de végül mégsem sikerült" - mondta a bennfentes. "Mindketten azt mondták, hogy felnőttek, tanultak a hibáikból, de azok a problémák, amik az első alkalommal szétszakították őket, ugyanazok maradtak.”