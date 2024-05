Jennifer Lopez exei kitálaltak: ilyen az énekesnő, amikor nincs a nyilvánosság előtt

Cris Juddal a "Love Don't Cost a Thing" című klip forgatásán találkoztak nem sokkal azután, hogy JLo 2001-ben szakított Diddyvel

Marc Anthony, a gyermekeinek az édesapja

Marc és Jennifer 2004 júniusában házasodtak össze, egy héttel azután, hogy Anthony elvált első feleségétől, Dayanara Torrestől. 10 éven át voltak házasok, két gyermekük született, Max és Emme. 2014-es válásuk közös megegyezéssel történt, utána barátok maradtak. Marc Anthony ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Ez nem valami szenzációhajhász történet, csupán egy felismerés volt mindkettőnk részéről. Közösen döntöttünk, előfordul az ilyesmi”. Egy másik interjúban pedig így nyilatkozott volt feleségéről: „A legkeményebben dolgozó ember, akivel valaha találkoztam. Amikor együtt voltunk, én pont az ellenkezője voltam. Ez azóta megváltozott. Sokat tanultam tőle."

Alex Rodriguez, a majdnem férj

A New York Yankee korábbi játékosa élete legszerencsésebb napjaként jellemezte azt a napot, amikor találkozott Jenniferrel. Már 2005-ben is keresztezték egymás útját, de csak 2017-ben jöttek össze. Rodrigez egy romantikus nyaraláson, a Bahamákon kérte meg JLo ezét, aki igent mondott, ám a Covid-19 járvány miatt elhalasztották a tervezett esküvőt, s mire véget értek a szigorú korlátozások, a kapcsolat ki is hűlt: „Rájöttünk, hogy barátként jobbak vagyunk” — nyilatkozta a majdnem férj, aki a Lopezzel töltöttöt évet hihetetlennek nevezte, amiből mindketten sokat tanultak, és a sztár exeihez hasonlóan ő is a világ egyik legtehetségesebb embereként jellemezte az énekesnőt.

Ben Affleck a különélő férj

Nem ez az első próbálkozásuk, a Benniferként is emlegetett pár 2004-ben majdnem összeházasodott, ám időt kértek egymástól, majd szakítottak. 2022-ben újra egymásra találtak, összeházasodtak, hogy alig 47 nap elteltével bevallják, dolgozniuk kell a kapcsolatukon. Affleck a The Greatest Love Story Never Told című dokumentumfilmben így mesélt fenntartásairól: „Amikor újra összejöttünk, azt mondtam: Figyelj, az egyik dolog, amit nem akarok az, hogy a kapcsolatunkat a közösségi médiában mutogassuk. Aztán valahogy rájöttem, hogy nem tisztességes dolog ezt kérni tőle. Ez olyan, mintha feleségül vennél egy hajóskapitányt, és azt mondanád neki, hogy nem szereted a vizet."

Úgy tűnik, a belátás nem volt elég, az ember nem tud kibújni a saját bőréből. Kíváncsian várjuk, vajon Ben Affleck is csupán egy ex lesz Jennifer Lopez listáján, vagy sem.