Justin Bieber és Hailey már nevet is választott születendő babájának

Nagy a boldogság Justin Bieberéknél. Az énekes és felesége, Hailey Bieber május 9-én jelentette be, hogy szülői örömök elé néznek. A posztjaiból az is kiderült, hogy házassági fogadalmukat is megerősítették.

Egy Bieberékhez közeli forrás szerint a pár életének legboldogabb napja volt, amikor kiderült, gyermekük lesz. A környzetükben élők biztosak benne, hogy remek szülők lesznek, és Justin komolyan ki akarja venni a részét a gyermeknevelésből. Egyfajta projektként tekint a szülőségre, és nagyon izgatott, ha arra gondol, hogy felnevelhet egy gyereket.

A forrás azt is állítja, hogy a pár alig várja, hogy világra jöjjön a csemetéjük, addig is a babaszobát tervezik és rendezik be, és már nevet is választottak a picinek. Arról, hogyan nevezik majd el első gyermeküket Bieberék, nem beszélt, neki sem árult el többet a sztárpár a névválasztásról.