Kevin Costner könnyekig hatódott a Cannes-i Filmfesztiválon: "Ezt soha nem fogom elfelejteni"

Kevin Costnernek olyan élményben volt része vasárnap a Cannes-i Filmfesztiválon, amire élete végéig emlékezni fog: a 69 éves színészt hosszú percekig vastapssal ünnepelték, új filmje, a Horizon: An American Saga premierje után. Costner, aki a négyrészes drámának társírója, rendezője és főszereplője volt, könnyekig hatódott és beszédében elmondta, hogy soha nem fogja elfelejteni, amit a francia fesztiválon kapott.

Vastapsal fogadták Kevin Costner legújabb drámáját a Cannes-i Filmfesztiválon

Forrás: FilmMagic/"Horizon: An American Saga" Red Carpet - The 77th Annual Cannes Film Festival

Hatalmas sikert aratott Kevin Costner drámája

Kevin Costner beszédében elmondta, hogy ez a megható pillanat nemcsak számára, de a stáb, a színészek számára is rendkívül felemelő, nagyon hálás mindenkinek, aki hitt benne és vele tartott ezen a rögös úton. A színész is imádta legújabb projektjét és ami pedig a legnagyobb büszkeséggel töltötte el, hogy a gyerekei végig támogatták őt és a francia fesztiválra is elkísérték.

Ezt soha nem fogom elfelejteni

- tette hozzá, majd első sorban ülő gyerekeire nézett.