Kopasz színésznők: ők azok, akik egy szerep kedvéért megváltak hajkoronájuktól

A kopasz Ripley (Sigourney Weaver) - A végső megoldás: Halál (1992)

„Előhozza a színészek arcát, és kiemeli a karakterek sebezhetőségét” – nyilatkozta Sigourney Weaver a filmes kopaszságról, és ő aztán tudta, miről beszél. A híres-neves Alien-filmek harmadik részében a modern női akcióhősnők prototípusa, Ripley az ő alakításában, egy börtönbolygón kopasz fejjel került minden korábbinál közel a mitikus szörnyhöz.

Jordan O’Neill (Demi Moore) - G. I. Jane (1997)

A kilencvenes évek második felében Demi Moore épp az egyik legnagyobb aktuális szexszimbólumnak számított, így aztán óriási felhördülést váltott ki, amikor leborotválta a fejét Ridley Scott katonás filmjéért. De ez is volt a cél, hiszen a filmbeli karaktere éppúgy nem szeretné, hogy a nőisége miatt ítéljék meg a legkeményebb szakmai kihívások közepette.

Philippa Paccard (Cate Blanchett) - A gyilkosok is a mennyországba mennek (2002)

Cate Blanchett mindig is szeretett játszani a külsejével a magánéletben és a szerepeiben is, sőt kopasz sem filmben lett először. Egy igazságtalanul elítélt özvegy tanárnő menekülésének sztorija kedvéért a kamerák előtt is megvált a frizurájától, és nem bánta meg: „Annyira felszabadító érzés leborotválni a hajamat! Muszáj volt egyszer egy filmben is kipróbálni, de magamtól is megteszem időnként” – nyilatkozta a színésznő.



Evey Hammond (Natalie Portman) - V mint vérbosszú (2005)

Minden idők talán leghíresebb női kopaszsága a filmvásznon Natalie Portmanhez fűződik, akit a disztópikus jövőben játszódó V mint vérbosszúban büntetésből fosztanak meg a hajától, de ő ezt másképp élte meg: „Régóta ki akartam próbálni, hogy milyen kopaszon, így ez a film kiváló ürügyet adott hozzá. Segített megszabadulni a női hiúságom egy részétől.” Portman kopaszsága olyan híressé vált, hogy még egy zenekar is alakult Natalie Portman’s Shaved Head (Natalie Portman Kopasz Feje) névvel.



Nebula (Karen Gillan) - A galaxis őrzői-filmek (2014-)

A vörös hajú, skót színésznő Karen Gillan szinte teljesen felismerhetetlen kék színű kiborgként A galaxis őrzőinek csapatában. A forgatásokon nem csak a haja, de a sminkje elkészítése is külön feladat. Mivel a Marvel-szuperhősfilmekben rendszeresen visszatér Nebula, ezért csak az első rész kedvéért borotválta simára a fejét, később már egyéb technikákkal oldották meg a kopaszságát.



Ősmágus (Tilda Swinton) - Doctor Strange (2016)

A képregényekben még egy ázsiai férfialak volt az idő manipulálására is képes bölcs tanító Ősmágus, így lett is némi felzúdulás, amikor egy európai színésznő alakította őt a filmváltozatban, de a kopaszság maradt. Tilda Swinton androgün, kortalan kisugárzása ráadásul pont passzol a figurához, és még a hajtalansás is jól állt neki.



Furiosa (Charlize Theron, Anya Taylor-Joy) – Mad Max – A harag útja (2015), Furiosa: Történet a Mad Maxből (2024)

„Nagyon ajánlom. Minden nőnek ki kéne próbálnia egyszer” – mondta Charlize Theron a kopaszságról, miután leborotválta a fejét a posztapokaliptikus akciófilm Mad Max: A harag útja kedvéért. Pedig a forgatókönyvben még hosszú hajjal szerepelt az általa alakított Furiosa, de a színésznő ötlete nyomán vagányabb külsőt kölcsönöztek neki az alkotók. Az ebben a hónapban a mozikba érkező előzményfilmben már Anya Taylor-Joy játssza el a figurát, és annak is tanúi lehetünk, hogyan születik meg a figura ikonikussá vált külseje.