Liam Hemsworth bemutatkozott a The Witcher főszereplőjeként: ő váltja Henry Cavillt

A The Witcher 4. évadában már nem Henry Cavillt láthatjuk Ríviai Geraltként, a színész ugyanis távozott a sorozatból. A szerepét Liam Hemsworth vette át, aki most egy rövid előzetesben mutatkozott be főszereplőként.

Liam Hemsworth a The Witcher főszereplőjeként

Forrás: YouTube/Netflix

Így fest Liam Hemsworth Ríviai Geraltként

A The Witcher 4. évadának forgatása már a megszokott főszereplő nélkül zajlott, Henry Cavill ugyanis otthagyta a sorozatot. A helyét Liam Hemsworth vette át - akinek egy katasztrófa volt a házassága Miley Cyrusszal -, de nincs könnyű dolga. Egyrészt a rajongók nagyon megszerették az egykori Supermant ebben a szerepben, másrészt a sorozat íróival sincsenek igazán megelégedve.

"Gondosan megpróbálták úgy alakítani, mint Henry Cavillt, és nem akarom lejáratni Liam Hemsworthöt, de Henry testalkata, fizikuma és hangja tette azzá az élőszereplős Geraltot, ami. Liam szerencsétlen helyzetben van, hiszen a szereposztáskor ő volt a második számú választás, és most visszahívták, hogy betöltsön egy nehéz és kényelmetlen pozíciót" - írta egy kommentelő. "Nem kellene Liamet gyűlölni - nem Henry távozása miatt halt meg a sorozat, hanem az írók miatt" - vélekedik egy másik, és bizony sokan osztják a véleményét.