Mary-Kate Olsen felmelegítette régi kapcsolatát: ezzel a férfival látták együtt

Még 2021 elején röppent fel a hír, hogy Mary-Kate Olsen Zoomon vált el férjétől, Olivier Sarkozytől. Úgy tűnt, a színésznő gyorsan túllépett a válásán, és hamarosan másik férfival látták, most pedig elképzelhető, hogy egy régi-új szerelem van kibontakozóban. Mary-Kate-et ugyanis a Memorial Dayen Hamptonsban Sean Averyvel, a kanadai egykori profi jégkorongozóval látták együtt.

Mary-Kate Olsen és Sean Avery ismét egy párt alkothat

Forrás: Northfoto

Nem ez az első eset, hogy Sean Averyt és Mary-Kate Olsent hírbe hozzák, időről időre felmerül, hogy egy párt alkotnak. Ebből annyi biztosan igaz, hogy Olsen és Avery korábban, még 2007-ben együtt jártak, és szakításuk után is barátok maradtajk. Azóta Mary-Kate megházasodott és el is vált Olivier Sarkozytől. A sportoló pedig 2022-ben, hét év házasság után vált el Hilary Rhodától, akitől egy kisfia született, aki most hároméves.