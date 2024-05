Minden, amit Bruce Willis betegségéről tudni lehet

De, mi is az az afázia?

Az afázia a demenciával és más betegségekkel összefüggő tünet, amely kommunikációs nehézségeket okoz, mind a beszédben, mind az írott nyelv megértésében.

A titokzatos kór

A színésznél frontotemporális demenciát, más néven FTD-t állapítottak meg, emiatt kellett visszavonulnia. Mielőtt a családja 2023-ban nyilvánosan megosztotta volna a diagnózist, 2022. márciusában elárulták, hogy Bruce-nak azért kellett búcsút intenie Hollywoodnak, mert egy afáziának nevezett rendellenességgel küzd. Ilyen esetben a bal agyfélteke lokálisan sérülhet. Ezt okozhatja fejsérülés vagy agyvérzés, ha a nyelvikontroll-funkciók sérülnek. Kiválthatja olyan betegség is, mint a frontotemporális demencia – mint a színész esetében -, ilyenkor a kommunikációs nehézségek idővel súlyosbodnak. Erre utal a görög eredetű jelentése is: afázia=beszédtelenség.

Az egyéb kiváltó betegségek közé sorolhatjuk az agytumorokat, a traumatikus agysérüléseket, a progresszív neurológiai betegségeket és az érrendszeri rendellenességet is.

Ritkán előfordul, hogy herpeszes agyhártyagyulladás következményeként jelenik meg. Akut betegségek esetén, mint a fejsérülések vagy a stroke az afázia gyorsan kialakul, amikor viszont agytumor, fertőzés vagy demencia okozza, lassabban fejlődik ki.

Milyen jelei vannak?

Bruce Willis lánya, Tallulah 2023 májusában írta közösségi oldalán, hogy a frontotemporális demencia napról napra egyre inkább megnehezíti édesapja életét.

A demenciájának korai jelei közé tartozott a kommunikációs nehézség, azaz az afázia, és a válaszkészség csökkenése, amit a család csupán a halláskárosodásnak tulajdonított.

Később egyre nehezebben válaszolt a feltett kérdésekre. Az FTD-betegek ugyanis nehezen fejezik ki magukat, nem értik meg, amit mondanak nekik, és időnként nem találják a legegyszerűbb szavakat vagy kifejezéseket sem. Előfordul, hogy a betegek beszélgetés közben a szavakat helytelenül használják, esetleg kihagynak betűket vagy gondjuk van a mondatok összeállításával, nehezen ismétlik el, amit hallanak, nehezükre esik az írás, olvasás, számolás, sérül vagy teljesen megváltozik az artikulációjuk, de az is gyakori, hogy bizonyos szavakat vagy mondatokat ismételgetnek. Az afáziás emberek számára ezek a tünetek szinte folyamatosak. Az FTD az agy homlok- és halántéklebenyét érinti. A tünetek általában 58-65 éves kor között jelentkeznek, de bármikor előfordulhatnak. A demencia más formáitól eltérően az FTD-re nem a memóriazavarok a jellemző tünetek, sokkal inkább a másokkal való interakció okoz nehézséget. Az afáziát stroke is okozhatja, és ezekben az esetekben a beszédképesség elvesztése általában hirtelen következik be. De a progresszív afázia esetében, mint amilyen Bruce Willisnek valószínűleg van, általában enyhén kezdődik, és az idő múlásával egyre rosszabb lesz.