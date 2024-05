Nem csak Suri Cruise és a Pitt lányok nem kérnek a szülői (hír)névből

Nem mindig könnyű ismert ember gyermekének lenni. Sokszor a szülői teljesítmény és hírnév inkább vet árnyékot, mint fényt a híresség saját karrierről álmodozó utódjának szárnypróbálgatásaira, különösen azért, mert ha kimondatlanul is, de gyakran elvárás, hogy a sztárok gyermekei is sikeresek legyenek, miközben, ha azzá válnak, könnyen érheti őket az a vád, hogy csak a felmenőik ismertségének köszönhetően eredményesek. Vannak köztük olyanok is, akik bonyolult kapcsolatot ápolnak a szüleikkel, mit például Suri Cruise, ezért nemcsak a családnevükkel akarnak távolságot tartani, hanem azzal is, akitől kapták.

Több híresség gyermeke is eldobta a családnevét, köztük van Anelina Jolie is, aki Jon Voight színész lánya

Forrás: Getty Images via AFP/Getty Images

Angelina Jolie maga is híresség gyermeke



A színésznő híresen ingatag viszonyt ápol színész édesapjával. Olyannyira, hogy bíróságon kérte, hogy törvényesen is töröljék a vezetéknevét, a Voightot, és középső nevét, a Jolie-t jegyezzék be hivatalosan is, amit művésznévként használt. A változtatást 2002. szeptember 12-én engedélyezték.

Malia Obama, Michelle és Barack Obama lánya sem használja a családnevét

Forrás: Getty Images via AFP/Getty Images

Malia Obama



Amint elindult filmrendező karrierje útján, a USA volt elnökének lánya mindjárt el is dobta a vezetéknevét. Barack és Michelle Obama 25 éves lánya az év elején a Sundance Filmfesztiválon debütáló The Heart című rövidfilmjét Malia Ann néven jegyzi.

Jaden és Willow, a Smith gyerekek

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Willow és Jaden Smith



Bár le sem tagadhatnák a szüleiket, Willow és Jaden, felnőttként mondtak le a Smith vezetéknévről, azért, hogy híres apjuk neve nélkül folytathassák művészkarrierjüket. Jaden egy interjúban elárulta, hogy testvére, Willow már jóval előtte eldöntötte, hogy kizárólag a keresztnevét fogja használni, ő valójában csak követte a példáját.

Rob Schneider lánya, Elle King is inkább anyja családnevét használja

Forrás: Getty Images via AFP/The Recording Academy

Elle King



Gondoltad volna, hogy a countryénekesnő Rob Schneider lánya, és az igazi neve Tanner Elle Schneider? Az Ex's & Oh's énekesnője karrierje érdekében döntött úgy, hogy inkább az édesanyja vezetéknevét viseli, és Elle King néven énekel.