Tompos Kátya legemlékezetesebb dalai: aranyhangú énekesnőt veszített el az ország

Tompos Kátya saját Youtube-csatornáján osztotta meg dalait, fellépéseit, színésznőként és énekesnőként is kiemelkedő volt a szakmájában. Íme a lista az aranyhangú énekesnő legemlékezetesebb pillanatairól.

Tompos Kátya énekes szerepei is különösen figyelemreméltók

Forrás: Facebook

A Viszlek haza Tompos Kátya egyik legnépszerűbb dala

A Viszlek haza című dal 2019-ben készült el, a Színházak éjszakájára íródott, amelyben Udvaros Dorottya, Tóth Vera, Vecsei H. Miklós, Beck Zoltán, Scherer Péter és Mucsi Zoltán is közreműködtek. A videót eddig több mint másfél millióan látták, a szöveget Hrutka Róbert írta.

Valami Amerika 2. főcímdala: Magányos csónak

A színművésznőre emlékezve a legtöbben a Magányos csónak című dalból idéznek, melyet Tompos Kátya a Valami Amerika 2. című, 2008-as filmben énekelt. Az országos ismertséget ez hozta el számára. 2009-ben a Magyar Televízió az Eurovíziós Dalfesztivál nyilvános pályázatára beérkező művek közül Zentai Márk dalának kizárását követően bejelentette, hogy Tompos Kátya a Valami Amerika 2. főcímdalával, a Magányos csónakkal fogja képviselni Magyarországot Moszkvában. Az énekesnő azonban a kiválasztását követően nyilatkozatot adott, miszerint vissza kell utasítania a dalfesztiválon való szereplést a színházi elfoglaltságai miatt.

Fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013 novemberében Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze, amely varázslatos zenei utazás Angliától Oroszországig, angol, francia, bolgár, magyar és orosz nyelven énekelt dalok.

Tompos Kátya kedvenc dala

Tompos Kátya személyes kedvence volt Jacques Brel, akitől nagyon szerette a La Valse à mille temps című dalt. Az alábbi felvételen az Óbudai Danubia Zenekar közreműködésével lépett színpadra vele. A videó 2019-ben készült a Művészetek Palotájában.

Tompos Kátya több filmben is főszerepet játszott, látható volt a Valami Amerika 2-ben (2008), Poligamyban (2009), a Köntörfalakban (2010), Nőm, nejem, csajomban (2012), Coming outban (2013), Valami Amerika 3-ban (2018) vagy például a Most van most című filmben (2019).