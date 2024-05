Verekedés és beszólások a vörös szőnyegen - sztárok, akik a nyilvánosság előtt alázták meg egymást

Ha azt gondoljuk, hogy a legnépszerűbb világsztárok csak és kizárólag békében élhetnek egymás mellett, akkor nagyot tévedünk. Ugyanis akadt már olyan verekedés és vita vagy beszólás a vörös szőnyegen, nem is egy, amin csak tátottuk a szánkat. Na, de mégis mit keres a listán Will Smith vagy Taylor Swift? Íme a legikonikusabb sztorik!

Verekedés ugyan nem volt, de Taylor Swiftet csúnyán megalázták

Forrás: AFP

Verekedés helyett pofon: Will Smith behúzott Chris Rocknak

A 94. Oscar-gála Will Smith-től és Chris Rocktól volt hangos, ugyanis a két híres férfi egymásnak esett. Will Smith felesége, Jada Pinkett-Smith úgynevezett alopéciában szenved, amitől kihullott a haja. Chris pedig tapintatlan volt, elkezdett poénkodni Will szerelmén. A férj erre több millió néző előtt azonnal lekevert egy pofont Rocknak. „Nem is tudom, őrület volt. Nem is tudom, szürreális volt” – kereste végül a szavakat a jelenet után LaKeith Stanfield színész.

Machine Gun Kelly testőre lökte fel Conor McGregort

A 2021-es VMA díjátadó legikonikusabb pillanata az volt, amikor Machine Gun Kelly és Conor McGregor egymásnak estek. Conor ugyanis egy közös képet kért a híres rappertől, aki nemet mondott a kérésre. Conor megbántódva megindult a rapper felé, de Kelly testőrei konkrétan ellökték a férfit. Végül az incidensből nem lett durvább verekedés a vörös szőnyegen. Miután feltápászkodott, Conor hadat üzent Megan Fox exvőlegényének.

Miley Cyrusnak Nicki Minaj szólt be

A 2015-ös VMA- díjátadón a híres rappernő, Nicki Minaj díjat nyert, amelyet Miley Cyrus műsorvezetőként adott át neki. Nicki miután átvette a kitüntetést, élőben, még a színpadon kérte számon Cyrust : “És most térjünk vissza erre a rib@ncra, akinek mostanában túl sok mondanivalója van rólam Na mi van, Miley?!”

Nicki Minaj Cardy B-vel is konfliktusba keveredett

A két rappernő egész életében rivalizált egymással, azonban haragjukat magukban tartották egészen a 2018-as New York-i divathétig. Ott azonban egymásnak estek: Cardi miatt, aki szó szerint rárontott a világsztárra, ám Nicki biztonsági őrei közbeléptek.

Taylor Swiftet Kanye West alázta meg

A 2019-es MTV VMA díjátadó gálán Taylor Swift nyerte a Legjobb női videoklipért járó díjat. Amikor már éppen a köszönőbeszédét mondta, Kanye West hirtelen felpattant a színpadra, kivette a kezéből a mikrofont, és hangosan belekiáltotta, hogy Beyoncénak kellett volna nyernie. Swift annyira lefagyott, hogy egy hang sem jött ki a torkán.