Brad Pitt megdöbbentő vallomása Jennifer Anistonnak: válásuk előtt Angelina Jolie-ról mesélt őszintén

Jennifer Aniston és Brad Pitt Hollywood igazi álompárja volt, a rajongók a válásuk után sokáig reménykedtek abban, hogy a sztárpár újra össze fog jönni egymással, de nem így történt. Köztudottan Aniston és Pitt válásához Angelina Jolie-nak is köze volt, akivel a színész a a Mr. és Mrs. Smith forgatásán ismerkedett meg és szeretett bele.

A rajongók reménykedtek, hogy Brad Pitt és Jennifer Aniston újra egy pár lesz

Forrás: Getty Images

Brad Pitt és Jennifer Aniston házassága

Aniston és Pitt 2000 júliusában álltak oltár elé. Pitt még az NBC sikersorozatában, a Jóbarátokban is szerepelt, egy régi középiskolai ismerőst alakított, aki utálta Aniston karakterét, Rachel Greent. Majd öt évvel később, 2005 januárjában a pár bejelentette, hogy különválnak, ezzel véget vetve Hollywood ritka tündérmeséjének.

A pár egy közös nyilatkozatban jelentette be válásukat, amely elsőre nagyon barátságosnak tűnt, nulla drámával.

„Szeretnénk bejelenteni, hogy hét év együttlét után úgy döntöttünk, hivatalosan is különválunk. Azok számára, akik követték az életünket, szeretnénk elmagyarázni, hogy a különválásunk nem a bulvársajtó által spekulált okok eredménye. A válás ellenére barátok maradunk, és továbbra is nagy szeretettel és csodálattal leszünk egymást iránt." Nem sokkal ezután azonban kiderült, hogy Angelina Jolie is főszereplője a történetüknek. Sokan Anistont áldozatnak tekintették az egész helyzetben, szembeállítva őt Jolie-val és folyamatosan összehasonlították őket. Akkoriban Aniston igyekezett nem reagálni ezekre, de később közeli barátja és kollégája, Courteney Cox elárulta, hogy Aniston tisztában volt azzal, mi történik férje és Jolie között.

Brad Pitt megdöbbentő vallomása

Cox egy korábbi interjújában elmondta:

Nem hiszem, hogy Brad viszonyt kezdett Angelinával, amíg házasságban élt, de vonzódott hozzá. És erről őszintén beszélt Jennek. A legtöbbször, amikor az emberek vonzódnak másokhoz, nem mondják el. Legalább ő őszinte volt. Ez egy olyan vonzalom volt, amely ellen egy jó ideig küzdött.

Bennfentesek szerint Angelina Jolie előtt is voltak problémák Aniston és Pitt házasságában.

Bradnek és Jennek már egy ideje komoly gondjai voltak, amikor Angelina feltűnt a színen. Ha nem ő jött volna, akkor Brad megismert volna valaki mást, aki miatt elválik. Ez nem ezen múlott.