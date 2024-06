A Bridgerton család szexjelenetében nagyon fura intim kiegészítőt adtak Luke Newtonra

Amikor Luke Newton megtudta, hogy ő lesz a főszereplője a Netflix-sorozat harmadik évadának, olyan volt, mint akit besóztak. A Bridgerton család egy romantikus regényfolyam alapján készül, minden évadban a család valamelyik gyerekének szerelmi életét követi nyomon. Newton játssza Colint, a harmadik fiút, aki eredetileg a negyedik könyv középpontjában áll, de a filmes verzióban egy szezonnal korábban került középpontba. A színész, amint megtudta, hogy hamarabb jön el az ő ideje, és látta, hogy a forgatókönyv gyakran emlegeti vele kapcsolatban az izmos, robusztus kifejezést, átalakította az edzéstervét, mert nem akart csalódást okozni a rajongóknak. A sorozatbeli intim pillanatokat is jól megalapozták sorozatbeli partnerével, a Penelope Featheringtont alakító Nicola Coughlannel, akivel a sajtókörútjuk során meggyőzték a közönséget, hogy igencsak működik közöttük a kémia.

A Bridgerton család 3. évadának szerelmeseiért odavannak a rajongók

Forrás: WireImage/Neil Mockford

A Bridgerton család kötelező eleme az intimitás és a szex, amire fel kellett készülnie a sztárnak

Newton egy interjúban elmondta, hogy a könyvben adott Colin és Penelope kapcsolata, így akik a folytatásos regényt olvassák, már meg is előlegezték nekik, hogy a kémia működni fog kettejük között, viszont ahhoz, hogy a pikáns jelenetek ne legyenek erőltetettek és izzadságszagúak, először a baráti kapcsolatukon kellett dolgozniuk kolléganőjével. A szerepet mindketten úgy kapták meg az első évad előtt, hogy nem nézték meg, hogy működnek-e párként, és Nicola Coughlan kicsit meg is lett vezetve, amikor a ruhapróbán valaki rámutatott egy fotóra, mondván ő lesz Colin, ám a fotón nem Newton, hanem a Benedictet alakító Thompson volt. Az első találkozáskor a színésznő meg is döbbent, mivel ő a másik Colinból készült fel.

Az évad második részének meglehetősen pikáns szexjelenete miatt volt Newtonban egy kis aggodalom

A színész egy interjúban elmondta, hogy azt hitte, kényelmetlenebb lesz a jelenet. Ahogy fejben elképzelte, ahogy levetkőzik az egyik közeli barátja előtt, majd úgy csinál, mintha tényleg szexelne vele, és úgy érezte, hogy az egész szörnyen kínos lesz, de végül mindketten nagyon jól érezték magukat, amihez az is hozzájárult, hogy az évek során kiismerték egymást — nemcsak Luke és Nicola, hanem a karakterek is. A barátságuk és a forgatáson kialakult kapcsolatuk miatt előre tudták, hogy a másik hogyan fog játszani, így a bizalom is nagyobb volt közöttük.

Nem sokat gondoltam arra, hogy fogok kinézni közben, egészen addig a pillanatig, hogy megláttam, mit kell viselnem intim tájékon. Úgy nézett ki, mintha egy zokni lenne rajtam, a végén egy csészével, ami elölről van felragasztva. Amikor megláttam magam a tükörben, kitört belőlem a röhögés. Köntösben odamentem Nichez, és azt mondtam: ezt meg kell mutatnom neked, mielőtt felvesszük, mert ha a forgatáson látod meg, nevetni fogsz, és akkor a jelenet nem lesz sem romantikus, sem szexi”

— mesélte el a színész, hozzátéve, hogy így egy kicsit könnyebb volt, de azért a jelenet közben nagyon kellett igyekezniük, hogy ne nevessék el magukat.