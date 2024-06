Brooke Mueller nem először kerül összetűzésbe a hatósággal: a színésznőt többször letartóztatták kábítószer-használat miatt

Szabó Kíra

A legújabb információk szerint több ember ellen is vádat emelhetnek Matthew Perry tavaly októberi hirtelen halálával kapcsolatban. Charlie Sheen volt feleségét többször is kihallgatták már a rendőrök, Brooke Mueller az elvonón ismerkedett meg a Jóbarátok színészével. A színésznő leginkább ex-férje, Charlie Sheen mellett vált ismertté, azonban korábbi letartóztatásai és jogi ügyei miatt is gyakran címlapra került.

A Matthew Perry halála ügyében folytatott nyomozás új, megdöbbentő fordulatot vett: múlt hónapban a Los Angeles-i Rendőrség (LAPD) bűnügyi nyomozást indított a Jóbarátok sztárjának 2023. október 28-án bekövetkezett halála miatt. A rendőrség Charlie Sheen volt feleségét, Brooke Muellert is kihallgatta. Brooke Mueller jogi ügyei: nem először kerül összetűzésbe a hatósággal

Forrás: WireImage/60th Primetime Emmy Awards - Arrivals Brooke Mueller jogi ügyei: a színésznőt korábban már többször letartóztatták Brooke Mueller nem először kerül a rendőrség látómezejébe, az elmúlt évek során több alkalommal voltak jogi ügyei. 2009 decemberében Brooke Mueller rendőrt hívott, miután akkori férjével, Charlie Sheennel durván összevesztek. Brooke azt állította, hogy a színész bántalmazta őt, miután karácsony reggelén italozni kezdtek. A színésznő elmondása szerint Charlie erőszakossá vált, megragadta a torkát, majd lökdöste őt. A rendőrök érkezésekor mindketten véralkohol-teszten estek át. Charlie azzal védekezett, hogy Brooke volt az agresszor, ennek ellenére a színészt letartóztatták és nyolc órán keresztül a Pitkin megyei börtönben tartották fogva. Sheen végül óvadék ellenében szabadult, és másodfokú testi sértés, fenyegetés valamint garázdaság vádjával illették. Első bírósági meghallgatására 2010 februárjában került sor, míg 2010 augusztusában bűnösnek vallotta magát testi sértés vádjában. Charlie-t 30 napos rehabilitációra kötelezték, és a többi vádat ejtették. Ezen kívül három hónap próbaidőre és 36 órás tanácsadásra ítélték. A színésznőt 2011-ben testi sértés és kábítószer birtoklás miatt tartóztatták le A helyi hatóságok az Escobar éjszakai klubban találtak rá, miután egy közeli bárban, a Belly Up-ban megvert egy nőt – derült ki a rendőrségi jelentésből. Brooke elfogadta a vádalkut, és bűnösnek vallotta magát a kábítószer birtoklás vétségében, amiért a többi vádat ejtették. 12 hónap próbaidőre ítélték, és megtiltották számára az alkohol és kábítószer fogyasztását a próbaidő alatt. 10 évvel később ismét a kábítószer lett a veszte 2021 márciusában Brooke Muellert ismét letartóztatták kábítószer használat miatt egy texasi hotelben tartott vad buli után. Két pontban emeltek vádat ellene, amely szerint a színésznőnél „egy grammnál több, de négy grammnál kevesebb” metamfetamint és kis mennyiségű amfetamint találtak. A letartóztatás március 3-án történt, amikor a rendőrök egy dallasi hotel szobájában találtak rá. Két nappal később 1000 dolláros óvadék ellenében szabadult, 2021 decemberében pedig bűnösnek vallotta magát amfetamin birtoklás vétségében. 160 óra közmunkára, és véletlenszerű drogtesztekre ítélték.