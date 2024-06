Több ember ellen is vádat emelhetnek Matthew Perry halálával kapcsolatban

A múlt hónapban a Los Angeles-i Rendőrség (LAPD) bűnügyi nyomozást indított a Jóbarátok sztárjának 2023. október 28-án bekövetkezett halála miatt. Matthew Perry Los Angeles-i otthonának pezsgőfürdőjében halt meg.

Forrás: Getty Images via AFP/

Majdnem két hónappal Matthew Perry a halála után a halottkém hivatalosan is megállapította, hogy a színész halálát a ketamin akut hatásai és fulladás okozta. Elveszthette az eszméletét, ennek következtében pedig elmerült a medencében. A Jóbarátok sztárjánál nem találtak tiltott drogokat, az utolsó ketamin infúziós, depresszió elleni kezelését is orvosi felügyelet mellett, másfél héttel a halála előtt végezték. A halála idején a szervezetében lévő ketamin nem származhatott abból az infúzióból. A nyomozók úgy gondolták, hogy Matthew valaki mástól kapta a halálos dózist, így jutottak el az ismert nőhöz. Akkor még nem lehett tudni, kiről is van szó, mostanra azonban kiderült, hogy Charlie Sheen volt felesége került a rendőrség látómezejébe.

Nehéz megmondani, pontosan mi a szerepe Matthew halálában, de kitart amellett, hogy semmi köze nem volt hozzá

- árulta el egy bennfentes, azonban a legújabb információk szerint több ember ellen is vádat emelhetnek a Jóbarátok sztárjának halálával kapcsolatban. Az ügyben folytatott szövetségi vizsgálat hamarosan befejeződik, és megszületik a döntés, lesz-e vádemelés vagy sem.

A 46 éves Brook Mueller drogfüggősége és mentális problémái miatt többször is járt elvonón, ami miatt a gyerekeket ideiglenes gondozásába vették.