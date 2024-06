60 éves lett a Jóbarátok Monicája – ezt a 10 dolgot biztosan nem tudtad Courteney Coxról

A karate a sportja

Nem sokkal a kislánya megszületése után kezdett el karatézni, először csak azzal a céllal, hogy újra formába jöjjön. De a sport annyira megtetszett neki, hogy azóta ez az egyik fő hobbija, és a barna övig is eljutott.

Genetikai betegség nehezítette az életét

Már középkorúként szembesült azzal, hogy egy örökletes genetikai betegség okozhatta azt a sok egészségügyi problémát, amivel nem csak neki, de a családtagjainak is szembe kellett néznie. Az MTHFR mutáció az enzimek működését és a táplálékfeldolgozást befolyásolja, és Cox ennek tudja be a felmenői közötti gyakori depressziót, az édesapja ritka rákbetegségét, és a saját vetéléseit is. Mióta rájött az okokra, ehhez tudta igazítani a táplálkozását, és sokkal jobban érzi magát.

Matthew Perry kétszer is megkérte a kezét

A Jóbarátok tragikus módon elhunyt sztárja két alkalommal is megkérte a kezét, mindkétszer a kamerák előtt: a Jóbarátokban és a Született szinglik mozifilmben is. De a való életben is több alkalommal jegyezték el, legutóbb a mostani párja, a zenész Johhny McDaid, akivel 2013 óta élnek kapcsolatban, hosszabb-rövidebb megszakításokkal.

Épp szünetet tart a karrierjében

Az utóbbi években csupa horrorban vállalt szerepet: a 2022-2023-ban futó Shining Vale sorozatban, és a Sikoly legutóbbi két felvonásában. A jövőre nézve egyelőre nem szerepel a neve egyetlen produkció bejelentett stábjában sem, a jelek szerint egy kis szünetet tart épp a színészi karrierjében.