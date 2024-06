Irány a Vadnyugat Kevin Costnerrel és a kedvenc westernjeinkkel!

Halott ember (1995)

Johnny Depp a karrierje során számos nagy rendezővel dolgozott együtt, és számos emlékezetes figurát alakított, de az összes ilyen alkalom közül a legzseniálisabban Jim Jarmusch cseppet sem hagyományos, fekete-fehér, költői westernfilmjében játszotta el azt a félénk könyvelőt, aki a vadnyugaton bajba kerülve, egy golyóval a testében, élet és halál között lebegve menekül a fejvadászok elől.

Aljas nyolcas (2015)

Quentin Tarantino közismerten imádja a western műfaját, és a listánkra akár a Django elszabadult is választhattuk volna az életművéből. Az Aljas nyolcas mellett az döntött, hogy képviseli a műfaj egy különleges alfaját is: a havas westerneket. Tarantino hőseit egy óriási hóvihar tereli össze egyetlen útmenti menedékhelyen, hogy aztán fokozatosan kiderüljön: senki sem teljesen az, mint akinek mondja magát. A rendező mindig is vonzódott a párbeszédekre fokozottan építő, zárt helyszínre szituált jelenetekhez, de ebben az esetben egy egész, barokkosan burjánzó filmet szentelhetett ennek.

Horizont: Egy amerikai eposz (2024)

Kevin Costner is olyan filmes, akinek nem csak a western a kedvenc műfaja, de az életműve is jelentős mértékben a Vadnyugaton játszódik. A Silverado jelentette Costner első filmsikerét színészként, és karrierje legnagyobb sikere is egy westernhez kapcsolódik: a Farkasokkal táncolókért megkapta a Legjobb film és a Legjobb rendező Oscar-díját is, a főszereplői alakítását pedig jelöléssel honorálták. Azóta jó néhány Costner-western következett, és most érkezik egy hosszú ideje dédelgetett álomprojektje, amiben rendezőként és főszereplőként is igazi vadnyugati eposzt mesél el.