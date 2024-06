„Ez jó jel!" - Ben Affleck és Jennifer Lopez reményt keltett a rajongókban

Úgy tűnik, Ben Affleck és Jennifer Lopez még nem adták fel teljesen a kapcsolatukat. Sajtóértesülések szerint az, hogy a napokban Affleck 12 éves fiának kosármeccsén együtt jelentek meg, jó jel, úgy tűnik, képesek kezelni a nehézségeket.

Úgy tűnik, Jennifer Lopez és Ben Affleck még nem adták fel teljesen a kapcsolatukat.

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings In New York City - September 26, 2021

„Jó jel, hogy együtt voltak a meccsen” - mondta egy bennfentes. A párhoz közelálló forrás szerint azonban azt még nem tudni, mit hoz számukra a jövő. Három nappal Affleck fiának meccse előtt egyébként megjelent egy kép a párról: együtt voltak a színész 18 éves lányának érettségi ünnepségén is.

Jennifer Lopez félretette a munkát

Lopez két nappal Samuel kosármeccse előtt jelentette be, hogy lemondta a This Is Me... Live című turnéját — az énekesnő úgy döntött, hogy „szabadságot vesz ki, hogy gyermekeivel, családjával és a közeli barátaival lehessen”.