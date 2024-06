Jennifer Lopezzel a szex: egyik exe kitálalt az énekesnő ágybéli képességeiről

Lopezről azonban nem csak első férje, de egykori partnere, Ryan Guzman is nyilatkozott. A férfi most először árult el intim titkokat a színésznőről, melyek A szomszéd fiú forgatásán történtek. A pikáns szexjelenetükről most először mesélt Guzman.

Ez sokkal több volt, mint egy szexjelenet. Érzéki, szuggesztív és intim volt. A jó szerető mindent megtesz, hogy a másik ember kedvében járjon. Csak érezni akartuk egymás testét, és megpróbáltunk úgy mozogni, hogy az mindkettőnknek jó legyen.



- nyilatkozta.

Számos kapcsolat után úgy tűnt, JLo ismét megtalálta a boldogságot egykori szerelme Ben Affleck mellett. Összeházasodtak, most azonban a fél világ azt találgatja, együtt maradnak-e vagy már szakítottak is?