Jennifer Lopez ledobta a textilt: a karikagyűrűjét azonban még mindig viseli

Jennifer Lopezre kedden figyeltek fel Olaszországban, ahogyan sárga szettben és a barátai társaságában hajóra száll, ám úgy tűnik az énekesnő azóta is ott múlatja az időt.

Jennifer Lopez Ben Affleck nélkül nyaralgat

Forrás: Getty Images

Az 54 éves énekesnőről a PageSix készített képeket, ahogy egy luxushajón fehér fürdőruhában pózol és szelfizik, akkora igyekezettel, hogy még a nyelvét is kinyújtja közben. Lopez a fürdőruhájához arany ékszekeret választott és a fotókat nézve úgy tűnik, a jegygyűrűjét is viseli, annak ellenére, hogy a Affleck nem tartott vele a kiruccanásra.

Mindeközben Ben Affleck Kevin Hartnak adott interjút június 20-án a Hart to Heart talkshowban. A beszélgetés érintette a Jennifer Lopezzel való kapcsolatát is, valamint Affleck arra is kitért, hogy felesége hírneve elhomályosítja őt.