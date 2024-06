Jennifer Lopez fénye elhalványítja Ben Afflecket: a színész megtörte a csendet

Ben Affleck Kevin Hartnak adott interjút június 20-án a Hart to Heart talkshowban. A beszélgetés érintette a Jennifer Lopezzel való kapcsolatát is, valamint Affleck arra is kitért, hogy felesége hírneve elhomályosítja őt.

Jennifer Lopez után mindenki megfordul

Forrás: GC Images

"Az emberek szeretik őt, és valóban valami fontosat képvisel számukra” – mondta az 51 éves színész. "Nekem azt mondják, hogy 'tetszik a filmed', addig neki azt: 'aahhhh, JLo', Jenniferért tényleg rajonganak" - nyilatkozta Ben Affleck és hozzátette, ha együtt mennek valahova, mindig - a jelenleg Olaszországban Ben nélkül nyaraló - Jennifer az, akire felfigyelnek.

Affleck egy esetet is felidézett, amikor színházba mentek gyermekeikkel, de a kocsitól sokat kellett gyalogolniuk, így rengeteg emberre találkoztak. "Annyira izgatottak voltak, hogy személyesen látják Jenniert, mindenki utánafordult, sokan felkiáltottak, hogy 'JLo!', én a kutyát nem érdekeltem. Egy nagydarab, lila ruhás nő még oda is csődített mindenkit" - emlékezett vissza.