Jessica Biel először jelent meg a nyilvánosság előtt, mióta férjét, Justin Timberlake-et letartóztatták: nem tűnt boldognak

Ittas vezetés miatt letartóztatták Justin Timberlake énekest. A sztár egy baráti találkozóról távozott autójával hétfőn, amikor a rendőrök megállították, mert nem állt meg egy stoptáblánál, és nem is a megfelelő sávban hajtott. A történtek után feleségét, Jessica Bielt pár órával Timberlake szabadulása után, új thriller sorozata, The Better Sister forgatásán kapták lencsevégre Manhattanben.

Jessica Biel először mutatkozott azután, hogy férjét ittas vezetés miatt letartóztatták

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings In New York - June 18, 2024

Jessica Biel feszültnek tűnt

A 42 éves színésznőt leszegett fejjel, kissé feszült arckifejezéssel fotózták le, miközben körbe-körbe sétált egy csíkos ruhában, láthatóan elgondolkodott. A forgatás helyszíne nem messze volt attól a helytől, ahol férjét letartóztatták, miután vacsorázott a Sag Harbor-i American Hotelben.

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings In New York - June 18, 2024

Az énekest ittas vezetés miatt tartóztatták le

Az énekest letartóztatták, és nem is engedték ki: ott kellett éjszakáznia. Justin Timberlake most először kerül összetűzésbe a hatóságokkal.

Szemei véreresek és üvegesek voltak, leheletéből erős alkoholos italszag áradt, képtelen volt összpontosítani, beszéde lelassult, bizonytalan volt a járása, és az összes szabványosított helyszíni józansági teszten rosszul teljesített

- írta a rendőrség Justin Timberlake ellenőrzéséről. Justint óvadék nélkül, saját felelősségére engedték szabadon, ügyvédje, Edward Burke Jr. kísértében hagyta el a helyszínt. A memphisi (Tennessee) születésű férfi a tervek szerint július 26-án jelenik meg virtuálisan Sag Harbor Village igazságügyi bíróságon.