Justin Timberlake-et letartóztatták: "Szemei véresek és üvegesek voltak" - FOTÓ

Ittas vezetés miatt letartóztatták Justin Timberlake énekest. A sztár egy baráti találkozóról távozott autójával hétfőn, amikor a rendőrök megállították, mert nem állt meg egy stoptáblánál, és nem is a megfelelő sávban hajtott.

Justin Timberlake rendőrségi fotója

Forrás: Sag Harbor PD/MEGA

"Szemei véreresek és üvegesek voltak, leheletéből erős alkoholos italszag áradt, képtelen volt összpontosítani, beszéde lelassult, bizonytalan volt a járása, és az összes szabványosított helyszíni józansági teszten rosszul teljesített" - írta a rendőrség Justin Timberlake ellenőrzéséről. Miután megállapították, hogy ittasan vezetett,

letartóztatták és egy éjszakán át börtönben is tartották,

mielőtt június 18-án, kedden vád alá helyezték. Justint óvadék nélkül, saját felelősségére engedték szabadon, ügyvédje, Edward Burke Jr. kísértében hagyta el a helyszínt. A memphisi (Tennessee) születésű férfi a tervek szerint július 26-án jelenik meg virtuálisan Sag Harbor Village igazságügyi bíróságon.

Az énekes az Everything I Thought It Was című albuma turnéjának közepén tart. Legközelebb június 21-én, pénteken és június 22-én, szombaton lép fel a chicagói United Centerben, majd június 25-én és 26-án két koncertet ad a New York-i Madison Square Gardenben. A bírósági tárgyalásának napján éppen Lengyelországban lesz.

Justin Timberlake egyelőre nem kommentálta letartóztatását, utolsó posztja Instagram-oldalán a vasárnapi apák napi bejegyzése: friss fotókon mutatta meg gyerekeit, amely ritka pillanat volt, ugyanis ő és felesége, Jessica Biel úgy döntöttek, hogy távol tartják őket a reflektorfénytől.