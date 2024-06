Kylie Minogue a Grazia magazinban mutatta meg, hogy 56 évesen is milyen jól néz ki. Farmerruhában és fehér szettben is láthatjuk, ráadásul csupán egy lehelletnyi sminket visel. Az énekesnő az Instagramján videómontázst tett közzé a fotózásról.

Kylie Minogue megmutatta gyönyörű testét: 56 évesen is tónusosak az izmai

Forrás: PA/Kylie Minogue

Kylie Minogue hatalmas túlélő

Kylie a lap címlapinterjújában mesélt az élményéről, amikor nőnap alkalmából Madonnával állt színpadra: a Queen of Pop's Celebrationön duetteztek: Gloria Gaynor I Will Survive című számának akusztikus változatát, valamint Kylie Can't Get You Out of My Head című slágerét énekeltél. Kylie megemlítette, hogy mennyire jólesett neki, hogy a pop királynője nagy túlélőnek nevezte.