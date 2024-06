Lázban ég a világ a Trónok harca utódsorozatától – minden, amit tudnod kell a Sárkányok háza új évadáról

1

A Sárkányok háza első évada minden nézettségi csúcsot megdöntött a gyártó csatorna HBO (és az időközben MAX-ra keresztelt steamingszolgáltatója) történetében, így rendkívül gyorsan, az első rész bemutatója után öt nappal már döntés született a folytatásról.

Forrás: ZUMAPRESS.com/Northfoto

A második évad történetéhez bőségesen rendelkezésre állt az alapanyag is, hiszen a Sárkányok háza ugyanúgy George R. R. Martin műveiből készül, mint a Trónok harca, csak épp annak eseményei előtt közel 200 évvel játszódik. Az új szezonban elkezdődik a polgárháború Westeroson, amiből senki sem maradhat ki: mindenkinek döntenie kell, ki mellé áll a Targaryen-család trónutódlási küzdelmében a Zöld és a Fekete Tanács közül.

Az első évadot Ryan Condal és Miguel Sapochnik vezényelte le a showrunneri pozícióban. Közülük utóbbi a folytatásra már nem tér vissza, mivel a hírek szerint nem sikerült dűlőre jutnia az HBO-val a felesége produceri bevonása ügyében.

Ryan Condal szerint ebben az évadban is két központi nőalak, a gyerekkori barátnőkből riválisokká váló Alicent és Rhaenyra körül bonyolódik leginkább az egyre jobban felpörgő sztori. „Az első évad megterítette az asztalt ahhoz a véres lakomához, ami most következik” – nyilatkozta.

Az első évad merész, sokéves időugrásait elfelejthetjük a folytatásban. Az alkotók ígérete szerint a sorozat megérkezett a lényegi eseményekhez, és innentől kezdve folyamatosan halad tovább az elbeszélés.

Ez a folyamatosság azt is jelenti, hogy színészcserékre sem számíthatunk már. Mostantól kezdve a sorozat végéig már ugyanazok a színészek alakítják a figurákat, hacsak persze nem történik valami váratlan esemény a való életben.

Az alkotók ígérete arra is vonatkozik, hogy a Sárkányok háza egyre inkább a Trónok harcához fog hasonlítani elbeszélésmód és ritmus tekintetében. De azon a téren is, hogy egyre több nemesi ház lesz része a történetnek, ahogyan a Targaryenek belső családi konfliktusa kiterjed egész Westerosra.

Így az új évadban belépnek a sztoriba a Starkok is, akik a Trónok harcában leginkább főszerepet játszanak. Megismerhetjük például Cregan Starkot és Lord Rickon Starkot is, akik az Északi Királyságot uraló dinasztiában a Trónok harcában megismert figurák ősei.

Te kinek fogsz drukkolni, a Zöldeknek vagy a Feketéknek? A készítők szerint teljesen rád lesz bízva: ők nem akarnak kijelölni jókat és rosszakat a történetben, mindkét oldalnak meglesznek a maguk jogos motivációi és bűnei egyaránt.

A Sárkányok háza első évada 10 epizódot tartalmazott, ennél most kevesebb résznek örülhetünk. Nyolc epizódban mesélik el nekünk az új szezon eseményeit, melyek mintegy 200 millió dolláros költségvetésből készültek el.

Több mint egy éve, 2023 tavaszán kezdődött el az új éved forgatása. A stáb először angliai műtermekben kezdte a munkát, majd a legtöbb jelenetet a spanyolországi Cécerasban vettek fel.

A forgatás idején tört ki a nevezetes hollywoodi író- és színészsztrájk, ami így leállással és az új évad premierjének csúszásával fenyegetett. Ezt végül sikerült megúszni, mivel a forgatáson dolgozó legtöbb szakember európai volt, akiket nem köteleztek az amerikai szakszervezetek szabályai.

A Sárkányok háza második évada június 17-én debütál az HBO műsorán és a MAX streamingfelületén. A kritikusoknak már előbb megmutatták az új szezon első epizódjait, és az egyöntetű pozitív reakciók csak tovább fokozták a rajongók várakozásait.

Már az is biztos, hogy harmadik évad is lesz a Sárkányok házából. Már a második szezon premierje előtt döntés született erről az HBO-nál, látva a második évad minőségét. Az alkotók is készültek erre a lehetőségre, és nagy vonalakban már felvázolták az egész történetet, amit a sorozatban el terveznek mesélni, hogy ne évadról évadra kelljen gondolkodniuk rajta.

Akiknek pedig sosem elég a Trónok harca világából, azoknak van még egy jó hírünk: 2025-ben érkezik majd egy harmadik sorozat is, ami Westeroson játszódik. A szintén George R. R. Martin által jegyzett Duncan és Egg történetekből készülő, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight címet viselő új széria a Sárkányok háza és a Trónok harca közötti időkben játszódik majd.