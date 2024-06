Szoboszlai Dominik: 10 dolog, amit te sem tudtál a tehetséges magyar focistáról

A magyar labdarúgás egyik legfényesebb csillaga, Szoboszlai Dominik már fiatal korában felhívta magára a figyelmet kivételes tehetségével. Azóta számos bravúros mérkőzést tudhat maga mögött, és a nemzetközi szinten is egyre nagyobb elismerést vív ki magának.

Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

10 dolog, amit te sem tudtál Szoboszlai Dominikról

1. Családi háttér és kezdetek

Szoboszlai Dominik 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Édesapja, Szoboszlai Zsolt maga is labdarúgó volt, így nem volt kérdés, hogy Dominik is korán megismerkedik a sporttal. Zsolt később edzőként támogatta fia fejlődését, így Dominik már gyermekkorában profi környezetben kezdhette el bontogatni szárnyait.

2. Első klubja

Szoboszlai első hivatalos klubja a Videoton FC volt, ahol már egészen fiatalon megmutatta, hogy nem mindennapi tehetséggel áldotta meg a sors. Innen került később a Főnix Gold FC-hez, ahol még intenzívebb képzést kapott.

3. Cuki becenév

A csapattársak és a barátok gyakran csak Dominak hívják Szoboszlai Dominikot. Ez a becenév kiskorában ragadt rá.

4. Más sportokban is jeleskedik

Amikor éppen nem a focipályán van, Dominik szívesen golfozik vagy teniszezik. Ezek a sportok nemcsak a kikapcsolódásban segítik, de a koncentrációs képességeit is fejlesztik - vallja ő.

5. Egy különleges tetoválás

Dominik egyik tetoválása különleges jelentéssel bír: a bal karján található idézet az édesapjától származik, amely emlékezteti őt arra, hogy soha ne adja fel és mindig a legjobbját nyújtsa: „Talent gets you so far, but hard work keeps you there", azaz magyarul: „A tehetség csak egy darabig visz el, a kemény munka tart ott."

6. A zenei oldal

Kevesen tudják, de Szoboszlai nagy zenerajongó. Gyakran posztol kedvenc dalairól közösségi média oldalain, és szabadidejében szívesen hallgat különböző zenei stílusokat, amelyek inspirálják a pályán is: kedvencei Drake és Travis Scott.

7. Kedvenc étele

Szoboszlai egyik kedvenc étele a magyar konyha egyik klasszikusa, a gulyásleves. Bár a sportkarrierje miatt szigorú diétát kell tartania, alkalmanként nem mond le a hazai ínyencségekről sem.