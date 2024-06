Sztárcsemeték, akik idén érettségiztek — Többen azt is tudják, hol tanulnak tovább

Szentmihályi Kata

Valahol a világsztárok is hétköznapi emberek, bármilyen nehéz is elképzelni, ők is izgulnak csemetéik továbbtanulása miatt. A sztárcsemeték közül jó néhányan a közelmúltban érettségiztek és egyetemre mennek. Híres szüleik pedig büszkén osztják meg a sztárcsemeték sikereit a nagyvilággal.