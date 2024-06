Ínycsiklandó bűnbeesések: íme a sztárok kedvenc nassolnivalói

Nincs is jobb egy kis nassolnivalónál a nyári melegben. Még, ha nem is gondolnánk, a sztároknak is sokszor ezen jár az eszük. Pár híresség már megosztotta, hogy mik a kedvenceik, tehát itt az idő, hogy megtudjuk.

Austin Butler: Ritual étcsokoládé

Nem vagyok nagy tejcsoki rajongó, sokan szeretik, de nekem nem a kedvencem. Mostanában az étcsokoládét nagyon hideg zabtejjel szoktam fogyasztani. Ez egy nagyon jó kombináció

– magyarázta a sztár a GQ-nak.

Megan Thee Stallion: Kettle Brand Jalapeño Chips

Ezek a legfinomabb chipsek, amiket valaha is ettem. Mindig kérek egy zacskó ilyen chipset, az összes szállodai szobám tele van ezekkel. Egyszerűen bombajó

– mondta el a sztár a GQ-nak.

Gemma Chan: White Rabbit édesség

A White Rabbit édességek a kedvenceim. Gyerekkorom óta imádom őket

– mondta a brit Vogue-nak a híresség.

Sabrina Carpenter: Reese's Peanut Butter Cups

Ez egy kicsit kínos, de nagyon imádom a csokoládét. A forgatásokon mindig ott lapul egy zacskó a táskámban, mert valaki mindig hoz nekem. Olyan kedvesek

– mondta Sabrina a brit Vogue-nak, miközben a Reese's Peanut Butter Cups-t tartotta a táskájában.

Tony Hawk: Haribo Happy Cola

Ez a kedvenc nasim, amit repülés közben fogyasztani szoktam. Szinte már minden repülőtéren lehet kapni és mondjuk ki, egy vagyont kérnek érte. Ezeket olyan nehéz abbahagyni, a lányom is imádja

– mondta el a First We Feastnek.

Seth Rogen: Canadian Lays Ketchup Chips

Ezek ketchupos burgonyachipsek, amelyek csak Kanadában kaphatóak. Gyermekkoromban ezt ettem, a kedvencem

– mondta Seth Rogen a First We Feast című videóban