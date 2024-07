A Bridgerton gyönyörű színésznőjét a Hungaroringen fotózták le

Úgy tűnik, hogy Lady Bridgerton is rajong az autóversenykért: Simone Ashleyt a Hungroringen fotózták le vasárnap. Az F1 mogyoródi futamán teltház volt, az erre a napra szóló jegyek már januárban elkeltek.

A Bridgerton színésznője, Simone Ashley a Hungaroringen

Brad Pittet is a Hunagroringen kapták lecsevégre

Az F1 című film forgatása miatt érkezett hazánkba Brad Pitt, akit az M4 Sport videózott le a Hungaroringen. A színész a filmben egy visszavonult pilótát Sonny Hayest alakítja, aki azért tér vissza, mert egy fiatal tehetségnek szeretne segíteni. A moziban feltűnik majd Lewis Hamilton is, aki önmagát alakítja, de játszik az alkotásban például Javier Bardem is, aki annak a kis versenyistállónak a tulajdonosát formálja meg, amelyben a fiatal tehetség kezdi pályafutását. A filmet 2025 végén mutatják be a mozikban.

A Bridgerton és Magyarország

Úgy tűnik, a Bridgerton szereplői különösen vonzódnak hazánkhoz. Pont egy hónapja Nicola Coughlan egy vagány és egyben nagyon különleges Nanushka ruhában állt kamera elé a Washington Post fotózásán. A magyar divattervező, Sándor Szandra a legnagyobb örömmel ajánlotta fel, hogy egy egyedi darabot készít a sorozat harmadik évadának főszereplőjének. A csokibarna az innovatív Okobor™ anyagból készült, amely összetételében 56% újrahasznosított poliészter és 44% poliuretán.