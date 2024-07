Brad Pitt Magyarországra érkezett: a Hungaroringen van a színész - Videó

Brad Pitt Magyarországra érkezett. A Hungaroringen videózták le a színészt, aki azért érkezett hazánkba, mert zajlik az F1 című film forgatása, amelyet igazi versenypályákon vesznek fel, a többi között a hazain is.

Brad Pitt és barátnője, Ines de Ramon: a színészt legutóbb a Brit Nagydíjon látták

Forrás: Getty Images

Magyarországon van Brad Pitt

Az F1 című film forgatása miatt érkezett hazánkba a színész, akit az M4 Sport videózott le a Hungaroringen. A színész a filmben egy visszavonult pilótát Sonny Hayest alakítja, aki azért tér vissza, mert egy fiatal tehetségnek szeretne segíteni. A moziban feltűnik majd Lewis Hamilton is, aki önmagát alakítja, de játszik az alkotásban például Javier Bardem is, aki annak a kis versenyistállónak a tulajdonosát formálja meg, amelyben a fiatal tehetség kezdi pályafutását. A filmet 2025 végén mutatják be a mozikban.

Brad Pitt ezelőtt a Brit Nagydíjon tűnt fel, akkor a barátnője is vele volt. A párról több fotó is készült, ahogy a legnagyobb harmóniában, kézenfogva sétálgatnak. Brad Pitt úgy tűnik, jó hangulatban volt gyönyörű párja oldalán.