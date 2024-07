Jennifer Lopez Bridgerton tematikájú születésnapi partit rendezett: imádja a sorozatot

Jennifer Lopez, vagyis művésznevén JLo az 55. születésnapját ünnepelte a napokban. A színész-énekesnő finoman jelezte sorozatrajongását: a születésnapi partija ugyanis Bridgerton tematikájú volt. A vendégek egytől-egyig talpig menő jelmezekben érkeztek, tiszteletben tartva az ünnepelt kívánságát. 55 évesnek lenni menő, Jennifer Lopez pont úgy élte eddig az életét, mintha erre a napra készült volna. Nézzük, mitől érezheti magát a világ egyik legsikeresebb nőjének.

55 éves lett JLo – Bridgerton szülinapot tartott

JLo New York Bronx negyedében született, spanyol ajkú családba. A kis Jennifernek a vérében volt a zene és a tánc, gyerekkorában latin és hip-hop táncot tanult, először a "Fly girl" című műsorban tűnt fel, ahonnan szinte egyenes út vezetett a szórakoztatóiparba. Táncolt My Hammer U can't touch this című klipjében és volt Janet Jackson táncosa is. 55 éves korára megkerülhetetlen szereplője lett a showbusiness-nek.

Filmes karrier

1995-ben a “Családom” című film hozta meg számára az áttörést. Ezt követte Wesley Snipes oldalán a “Pénzvonat” című akciófilm, amely a világhír felé repítette. Szerepelt az Anakondában, A sejt-ben, a Hölgyválaszban, csaknem negyven mozis alkotás fő vagy mellékszerepét vállalta el.

Zenei karrierjét 1999-ben indította be, akkor jelent meg az On the 6 című album, ami a Manhattant és Bronxot összekötő metrójáratról kapta a címét. Dalai azonnal slágerek lettek, az addig színésznőként ismert Jennifer Lopezt immár énekesnőként is számon tartották. Filmes munkáival párhuzamosan kilenc stúdióalbumot készített, slágereit az egész világon ismerik, de emellett üzletasszonyként is brillírozik, méghozzá a szépségiparban. Saját parfümjei, kozmetikai termékei vannak, sőt a legnagyobb divatmárkákkal közös projektjei is sikeresek, de a magánéletben nem találta meg a boldogságot.

Szerelem vagy karrier – Jlo-nál üti egymást a kettő

Jlo magánélete mondhatni rendkívül viharosan alakult. Négyszer ment férjhez, először Marc Anthony mexikói származású énekes dalszerzőhöz, de a házasság végül válással végződött. Közben együtt élt a baseball játékos Alex Rodriguezzel, a rapper Sean Combs-al, a színész Ben Affleck-el és összejött a szintén rapper Drake-el is, de feleségül végül Chriss Juddhoz, majd Ojani Noa-hoz ment és a sort Ben Affleck zárta.