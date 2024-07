J Lo bár szomorú, hogy kapcsolatuk úgy tűnik, újra zátonyra futott, de igyekszik a legjobbat kihozni a jelenlegi helyzetből. Miközben Ben Affleck a munkára fókuszál és a gyermekeivel tölti az idejét, Jennifer Lopez igyekszik élvezni a nyarat. Párizsban és Olaszországban látták közeli barátaival, és már a 2025-ös évét tervezgeti. Az egyik ilyen új terv, hogy folytatja a This Is Me... Live turnéját 2025 nyarán. A 2024-es turnét, amely júliusban indult volna, lemondta, hogy kicsit összeszedje magát. Lopezt állítólag megdöbbentette a negatív sajtó, amit kapott, és ami szerinte nem igazságos. A forrás véleménye szerint: "Ha az emberek látnák, min ment keresztül valójában, kíméletesebben bánnának vele".