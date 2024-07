Jennifer Lopez és Ben Affleck problémáit nem a hírnév okozta: „Sokkal mélyebb gondjaik vannak"

„Az az elképzelés, hogy Ben szerint Jennifer Lopez túl híres, és hogy nem tudta, milyen nagy lesz a rájuk irányuló figyelem, nem igaz" — mondta egy forrás a People magazinnak, hozzátéve: „Sokkal mélyebben gyökerező problémáik vannak."

Jennifer Lopez és Ben Affleck nagyon különböznek, mélyen gyökerező problémák miatt romlott meg a házasságuk

Forrás: Getty Ima/Christopher Polk

Lopez és Affleck kétéves házassági évfordulója a hét elején volt, és szépen csendben el is múlt — külön töltötték ezt a jeles napot. Lopez Hamptonsban volt Affleck 18 éves lányával, Violettel és annak barátjával kirándult, míg Affleck a túlsó parton, Los Angelesben tartózkodott.

Az énekesnő és a színész az elmúlt hónapokban külön élt, csak a nagy családi eseményeken - mint például Violet ballagása - mutatkoztak együtt. Sem az 51 éves Affleck, sem az 54 éves Lopez nem nyilatkozott nyilvánosan a románcukban felmerült problémákról.

Május közepén egy zeneiparhoz köthető forrás azt nyilatkozta amerikai lapoknak, hogy a két sztár egyszerűen másképp kezeli a reflektorfényt és azt, hogy mit osztanak meg a nyilvánossággal. Lopeznek szüksége van a hírnévre, de Affleck azonban nem érzi jól magát ebben, ez pedig idővel feszültséget okozott a kapcsolatukban.

„Ben sokkal magába fordulóbb és zárkózottabb. Ebben nagyon különbözik Jentől, aki szereti kitárni a szívét a rajongók előtt, és ez nehézséget okozott a kapcsolatukban" - mondta az említett forrás, majd hozzátette: „Mindig is eltért a stílusuk, a problémákat is máshogy kezelték, és tetteikben is különböztek, de a szerelmüket semmi sem állíthatta meg."

Affleck szerepet vállalt Lopez The Greatest Love Story Never Told című dokumentumfilmjében, amely idén debütált. „Újra összejöttünk, és azt mondtam: 'Figyelj, az egyik dolog, amit nem akarok, az egy kapcsolat a közösségi médiában'" - mondta az Oscar-díjas színész a dokuban. „Aztán valahogy rájöttem, hogy nem fair dolog ezt kérni. Ez olyan, mintha egy hajóskapitányhoz mennél feleségül, és azt mondanád: 'Hát, én nem szeretem a vizet'.

Jennifer Lopez műzsája Ben Affleck volt

Lopez a dokumentumfilmben elismerte, hogy szerinte Afflecknek nem nagyon tetszik az, hogy ő a magánéletükből merített ötleteket a kreatív munkájához.