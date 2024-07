Britney Spears megesküdött, hogy soha többé nem lesz együtt más férfival

Egy Instagram-posztban árulta el, hogy szingli. Britney Spears rejtélyes posztja azután született, hogy a popénekesnőt romantikusan összehozták egykori házvezetőjével Paul Richard Solizzal. A hírek szerint azután kezdtek randizni, hogy a nő szakított ex-férjével, Sam Asgharival.

Britney Spears nincs jó passzban az utóbbi hónapokban. Forrás: WireImage/Steve Jennings

Britney Spears az Instagramon osztotta meg rajongóival kapcsolati státuszát

A Grammy-díjas énekesnő az Instagram-fiókján vasárnap a késő esti órákban osztott meg egy fotót, amelyen ez állt: "A hozzáállása vad, de a szíve arany".

A kép aláírása akkor így szólt: "Single as f**k!!! Soha nem leszek más férfival, amíg élek!!!" Britney azonban azóta törölte a kép aláírást, és a fotó eredeti készítője előtt tisztelgő szöveggel helyettesítette azt. Ezután a kép után Britney két rejtélyes videót is posztolt magáról, amint két új ruháját mutogatja. A posztok sora azután jött, hogy a hírek szerint szakított korábbi házvezetőjével, Paul Soliz-szal, aki 2022-ben dolgozott nála. Paullal azután kezdtek randizni, hogy ő és volt férje, Sam Asghari szakítottak. Britney és Sam házassága volt a harmadik alkalom, hogy az énekesnő oltár elé állt. Britney és Paul állítólag nemrég összevesztek és a veszekedést követően Britney orvosi ellátásban is részesült, mert kicsavarodott a bokája.

Nem ez volt Britney első furcsa megnyilvánulása

Az énekesnő nincs túl jó passzban az utóbbi időkben, a rajongói már több korábbi videója alapján is úgy ítélték meg, hogy az énekesnőnek aggasztó a mentális állapota. De a hozzá közelállók is úgy vélik, nem tett jót neki, hogy kikerült édesapja gyámsága alól. Aggódnak egészségi állapotáért is, hiszen nem szedi rendszeresen gyógyszereit, túlzott mennyiségű alkoholt fogyaszt, és túlzott pénzköltése miatt a felhalmozott vagyona is kezd elapadni