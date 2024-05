Britney Spears teljesen pucéran köszöntötte saját hátsóját: „Helló a fenekemnek!"

Az utóbbi időszakban ismét Britney Spears botrányaitól hangos a világsajtó. Az énekesnő aggasztó mentális állapotban van, képtelen felelősséget vállalni tetteiért, önpusztítása akár végzetes is lehet. A hozzá közelállók úgy gondolják, nem tett jót neki, hogy kikerült édesapja gyámsága alól. Erről tanúskodik legfrissebb videója is, amit a közösségi oldalaira töltött fel.

Britney Spears nincs jó passzban, mindenki aggódik érte.

Britney Spears nem szégyenlős

Britney teljesen meztelenül vonaglik a bokáig érő vízben, pucér fenekét kidugja a vízből. A képsorokhoz mindössze annyit írt: „Helló a fenekemnek!"

Azonban nem ez volt az első szöveg a videónál, korábban ez állt ott: „Kicsit magasabbra emeltem a fenekem, hogy nagyobbnak tűnjön a popsim!!! Azon gondolkodom, hogy injekciót adatok be, hogy teltebb legyen".

Britney mentális egészségért, és anyagi helyezete miatt is aggódnak a rajongók — és az énekesnő családja is. Az énekesnő nem szedi a gyógyszereit, rengeteg alkoholt fogyaszt, és két kézzel szórja a pénzt, sokan úgy gondolják, a vagyona már most alaposan megcsappant.