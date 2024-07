David Beckham már a megismerkedésük előtt is tudta, hogy Victoria lesz a felesége: "Ő kell nekem"

Mindig is mondtam, hogy ha egyszer találkozom Victoriával, mi már elválaszthatatlanok leszünk. Pár hónappal azelőtt, hogy ez megtörtént volna, külföldön voltam az angol csapattal. Gary Neville-lel a szobánkban voltunk, és egy Spice Girls videoklip ment a tévében. Azt hiszem, a Say You'll Be There volt. Rámutattam a képernyőre, és azt mondtam neki: 'Ez a lány kell nekem, és meg fogom szerezni.' A szemei, az arca, nekem ő a tökéletes