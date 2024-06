David Beckham és Victoria tökéletes házassága csak hazugság? Lerántották róluk a leplet

Egy hamarosan megjelenő botránykönyv, a The House of Beckham rántja le a leplet David Beckham és Victoria házasságáról. A pár 1999-ben kötötte össze az életét, vagyis már 25 éve élnek házasságban, ezalatt pedig nem egy hullámvölgy volt a kapcsolatukban.

David Beckham és Victoria Beckham házassága nem is olyan tökéletes

Forrás: AFP or licensors/Valery HACHE / AFP

David Beckham és Victoria külön életet éltek

David Beckham és Victoria ikonikus párrá váltak, és mindig igyekeztek boldog családként megjelenni a nyilvánosság előtt, habár ez sokszor nem sikerült. Tom Bower író a The House of Beckham című könyvében rántja le a leplet a páros válságairól és azt állítja, egészen más képet kaphatunk róluk a könyvből, mint a Netflixen sugárzott dokumentumfilmjükből.

2016 körül David és Victoria Beckham olyannyira elhidegültek egymástól, hogy szinte teljesen külön életet éltek és alig beszéltek. Az ellenségeskedés közöttük nagyon elmérgesedett, amire a publicistáik csak rátettek még egy lapáttal.

"A két publicista ahelyett, hogy együttműködtek volna, inkább versengeni kezdtek egymással, hogy saját ügyfelüket népszerűsítsék"

- állítja a könyv. "Mindketten a másik félről szóló negatív történetekkel etették kedvenc bulvárújságíróikat". David még azzal is megvádolta feleségét, hogy médiaháborút folytat ellene.

Forrás: WireImage

Házasságuk másik mélypontját David Beckham egy interjúja okozta, amelyben bevallotta, hogy kapcsolatuk kemény munka. Ez nem tetszett Victoriának, ugyanis ő azon dolgozott, hogy a külvilág számára egy kiegyensúlyozott család képét mutassa.

"Nem figyelmeztették előre, Victoria hitetlenkedve nézte a videót a mobilján. Olyan volt, mintha egy atombomba robbant volna fel"

- állítja a könyv. Victorián eluralkodott a düh és a vádaskodás, hiába próbálta túltenni magát az eseten.

Házasságukon nem segített a 2017-es Glastonbury fesztivál sem, ahova David Beckham előbb érkezett a baráti társaságával, aminek tagja volt Dave Gardner is, aki kicsapongó életéről is híres. A csapat hajnali 5-ig bulizott, a party pedig másnap délben is folytatódott, amíg Victoria meg nem érkezett. "Remek volt a hangulat, amíg meg nem érkezett" - panaszkodott a társaság egyik tagja a könyv szerint. "Dühös volt, hogy a férje nem válaszolt a telefonhívásaira, és keresőcsapatot küldött. Végül David megjelent. Másodperceken belül kegyetlen vitába keveredtek..."