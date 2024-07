Meztelenre vetkőzött és felismerhetetlenül néz ki David Duchovny

A humora az X-aktákban is fontos szerepet kapott

Duchovny karrierje legismertebb szerepe a popkulturális ikonná váló Mulder ügynök az X-aktákból, és a figura cinikus humorához Duchovny is sokat hozzátett, rengeteg poént és beszólást improvizálva a forgatáson. A sorozat vége felé már rendezőként és producerként is beszállt a sorozatba, és részesedést kapott a bevételekből is.