„Hozz pálinkát! Alkoholista leszek!” — 40 éve mutatták be a Hófehért

Abból indultam ki, hogy ha a játékfilmekben egy-egy témát újra és újra meg lehet csinálni, más nézőpontból, kiforgatva, áthangszerelve a történetet – elég, ha a Három testőrre, vagy a Monte Christóra, Robinsonra utalok –, akkor meg lehet csinálni ugyanezt rajzfilmben is. A Hófehérke pedig olyan csúcsteljesítmény volt a szememben, olyan élményként élt bennem, hogy ha már hozzányúlok valamihez, természetesnek tűnt, hogy ezt válasszam.

7. A filmben dramaturgként és szövegíróként közreműködött a legendás Romhányi József is. Minden bizonnyal neki köszönhetjük az olyan nyelvi leleményeket is, mint Oroszlánszagú Leó, Lady Konstans Fridzsider, vagy Első, avagy Egetverő Arrogancia karakternevei.

8. De a Hófehér híres a benne elhangzó aranyköpésekről is, a népszerűsége nagy mértékben köszönhető az idézhető, szállóigévé vált dumáinak. Néhány kedvencünk:

„Hozz pálinkát! Alkoholista leszek!”

„A munka, gyermekem, a munka mindennek a teremtője. A munka, az munka. Aki nem dolgozik, ne is egyék! Imádkozzál és dolgozzál! Munkával dicsérjük a teremtőt, mert a teremtő is munkával teremtett. A munka felszabadít, a munka változtatja az embert állattá… Pardon, éppen fordítva! A munka mindennek a kezdete, a szorgalom, ugye, amely a munka alapja, előbb-utóbb diadalt arat. Ki nem dolgozik, az ne is… Pardon, ezt már mondtam! Tehát: munkával mindent elérhetsz. Ha szorgalmasan dolgozol, még dolgozó nő is lehet belőled.”

„Én egy rongy törpe vagyok. Egy utolsó ringy-rongy törpe.”

„Kijelentem, hogy recece!”

9. A filmben közreműködő szinkronhangok az ilyenkor szokásosnál nagyobb szerepet kaptak a Hófehérben. Nem csak a figurák hangját adták, de azok külsejét, gesztusait is a színészekről mintázták az animátorok, így ne csodálkozzunk, ha felfedezni véljük Halász Judit, Béres Ilona, Körmendi János, vagy Sztankay István vonásait a királyi udvar tagjaiban.