Channing Tatum úrhajósként csábít - 5 film és sorozat, amit vétek lenne kihagynod júliusban

Gru 4. (Despicable Me 4)

Hazai mozis bemutató: július 4.

Családi mozizáshoz is tudunk ajánlani filmet júliusban, ami a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkinek szórakoztatást nyújt. Hiszen ki nem szeretné a cuki kis sárga minyonokat, akik a szupergonoszból lett pozitív hős Gru ügyefogyott segédeiként tevékenykednek, és akiknek még az eredettörténetét is megismerhettük a legutóbbi filmjükben. Most viszont újra a felnőtt Gru mellett akcióznak, de bekerül a képbe egy ifjabb Gru is.

Mindenütt férfi (Iris et les hommes)

Hazai mozis bemutató: július 4.

Egyszerre eleveníti fel a francia vígjátékok legnemesebb hagyományait, és foglalkozik az internetes partnerkeresés világának aktuális kérdéseivel a Mindenütt férfi, aminek főszereplőnője 50 évesen döbben rá, hogy mennyire hiányzik a szex az életéből. Hisz ezen kívül minden más tökéletesnek tűnik a férjét, a gyerekeit, a munkáját, a barátait és az otthonát is beleértve. Amikor viszont úgy dönt, hogy keres egy szeretőt, akkor lavinát indít el. Férfilavinát.

Vigyél a Holdra (Fly Me to the Moon)

Hazai mozis bemutató: július 11.

A konteóhívők egyik kedvenc összeesküvéselmélete az, amiben a Holdra szállás sosem történt meg, és a Földön vették filmre a híres képsorokat. Ezzel az ötlettel játszik el az a romantikus vígjáték, amiben Scarlett Johansson a NASA talpraesett marketingeseként egyszerre próbálja meg menedzselni az űrküldetés PR-ját és egy szexi űrhajós (Channing Tatum) iránti érzéseit.

Nő a tóban (Lady in the Lake)

Hazai streaming premier: július 19. (Apple TV+)

A címbeli nő a tóban egy gyilkosság áldozata, akit az 1960-as évek Baltimore-jában egy háztartásbeli feleség talál meg. Ez az esemény megváltoztatja az életét, elkezd nyomozni az ügyben, felélesztve a rég eltemetett írói ambícióit és vágyait. Ahogyan egyre több mindent tud meg az áldozatról, egyre jobban összefonódik a két nő sorsa, akiket két csodálatos színésznő: Natalie Portman és Moses Ingram alakít a Laura Lippman sikerregényéből készült miniszériában.

Deadpool & Rozsomák (Deadpool & Wolverine)

Hazai mozis bemutató: július 21.