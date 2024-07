Felrobbantotta a netet John F. Kennedy unokája: imádják a nők Jack Schlossberget

Tatian 1990-ben született. 2012-ben diplomázott a Yale Egyetemen, majd 2014-ben az Oxfordi Egyetemen szerzett mesterképzést amerikai történelemből. Újságíróként dolgozott, a The New York Timesban, a The Atlanticban és a Bloombergben is publikált, 2019-ben könyvet adott ki. 2017 óta házas, férje George Moran, gyermekük 2022-ben született.