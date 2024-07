Húsz éve hagyta el Hollywoodot a Pearl Harbor sztárja: most elárulta döntésének okát

Amikor a hollywoodi életre gondolunk, sokan el sem tudják képzelni, hogy létezhet ennél jobb élet. Véletlenül összefutni hírességekkel, nagy áttörést elérni egy tévéműsorban, bulik, események – mindez elég ahhoz, hogy ezrek döntsenek úgy, hogy gyökerestül felforgatják életüket, és megpróbálnak a világ egyik legmenőbb városában élni. Azonban még akkor is, ha tévéműsorokban és filmekben szerepelhetünk, a hollywoodi élet nem mindenkinek való. Josh Hartnett színész, a Pearl Harbor – Égi háború sztárja az egyik ilyen ember, aki feleségével, négy gyermekével és egy csomó állattal, köztük tengerimalacokkal, csirkékkel és kecskékkel él egy kicsi faluban Angliában.

Josh Hartnett elárulta, miért döntött úgy, hogy elhagyja Hollywoodot

Forrás: Gareth Cattermole/Getty Images

Josh Hartnett 20 éve hagyta maga mögött a rivaldafényt

Egy nemrégiben, a Guardiannek adott interjújában Hartnett elmagyarázta, miért hagyta hátra Hollywoodot. A színész nem szerepelt annyi filmben és műsorban, mint mások az iparágban, de ő teljesen elégedett mindennel, amit elért és nyugodt szívvel fordított hátat a hírnévnek.

Az emberek figyelme irántam akkoriban már-már egészségtelen volt. Voltak incidensek. Emberek megjelentek a házam előtt. Olyan emberek, akik zaklattak engem. Egy férfi megjelent az egyik premieremen egy fegyverrel, azt állítva, hogy ő az apám. Végül börtönbe került

- mesélte a színész, aki akkor mindössze 27 éves volt.

„Sok minden volt. Furcsa időszak volt. És nem akartam, hogy bedaráljanak" - magyarázta, majd hozzátette, hogy azt sem akarta, hogy teljesen belevesszen a munkába. Szeretett volna mással is foglalkozni, a családjával tölteni az idejét és szerencsére ez is meg is adatott neki.

"Akkoriban az volt az elképzelés, hogy egyszerűen mindent felad az ember. És láttad, mi történt néhány emberrel akkoriban. Eltűntek a süllyesztőben. Én ezt nem akartam magamnak.”

Visszautasította a két leghíresebb szuperhős szerepét is

Felkérték Superman és Batman eljátszására is, de mindkettőt visszadobta, mert akkoriban épp túl soknak bizonyult számára a hirtelen jött hírnév, és nem akarta magát hosszú távú szerződésekkel elkötelezni. Utólag már megbánta, hogy a Christopher Nolan-féle Batmant visszautasította.